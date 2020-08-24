Пн, 24.08.2020
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  • Маргус Алликмаа: посетители театров готовы оставлять свои данные

Маргус Алликмаа: посетители театров готовы оставлять свои данные

Человек в защитной маске.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Директор Русского театра Маргус Алликмаа считает, что у театров есть разные варианты для борьбы с распространением коронавируса, передает Rus.ERR.

По его словам, Таллиннский городской театр при входе просит зрителей регистрироваться - то есть отставлять свои контактные данные.

"Как я слышал со слов директора городского театра Райво Пылдмаа, люди делают это с большим удовольствием, и только единицы не оставляют своих данных", - отметил Алликмаа.

По его словам, такие меры не заставляют театры сильно менять свою работу и не требуют дополнительных ресурсов.

Алликмаа отметил что, театры могли бы оставлять на креслах в залах бумажные листы, на которых зрители оставляли бы свои данные при условии, что через 2-3 недели они будут уничтожены.

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