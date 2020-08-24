Маргус Алликмаа: посетители театров готовы оставлять свои данные

По его словам, Таллиннский городской театр при входе просит зрителей регистрироваться - то есть отставлять свои контактные данные.

"Как я слышал со слов директора городского театра Райво Пылдмаа, люди делают это с большим удовольствием, и только единицы не оставляют своих данных", - отметил Алликмаа.

По его словам, такие меры не заставляют театры сильно менять свою работу и не требуют дополнительных ресурсов.