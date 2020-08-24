Россия поставит Белоруссии системы ПВО, вертолеты и БТР

"В ходе форума… подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд ВС, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод"; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

22 августа глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил президента страны Александра Лукашенко об угрозе свержения силами Североатлантического альянса. По данному вопросу Хренин высказался на совещании, в котором принял участие белорусский лидер.

По словам министра, "деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада", могут проникнуть в Белоруссию "путем просачивания через западную границу". При этом действия силовиков, подчиняющихся Лукашенко, на Западе будут подавать как "геноцид белорусского народа", считает глава Минобороны. Его слова приводил "Интерфакс".

Восемнадцать истребителей F-16 готовы взлететь с расположенных в Польше аэродромов, чтобы свергнуть Лукашенко, добавил Хренин. В случае агрессии НАТО армия задействует силы быстрого развертывания для отпора врагу, отметил министр в ходе своего доклада, транслировавшегося телевизионным каналом "Беларусь-1".

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что НАТО якобы вынашивает агрессивные планы в отношении Белоруссии. 21 августа президент предупредил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны. - Прим. "Интерфакса") поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал президент страны.

По его словам, "сейчас отечество в опасности". "Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - заявил Лукашенко.

22 августа Александр Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность. Он утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - сказал Лукашенко, находясь в Гродно. В этой связи он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.