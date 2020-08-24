Правительство может ввести ограничения на ночную продажу алкоголя по всей Эстонии

"Если мы увидим, что вирус начал снова широко распространятся, то необходимо будет ввести эти ограничения. Сейчас этого еще не случилось, поэтому сейчас правительству надо принять решения, какие ограничения мы можем ввести превентивно. На данный момент у нас есть договоренность, что серьезные ограничения мы начнем вводить в том случае, если в течение двух недель в Эстонии будет зарегистрировано более 25 заразившихся на 100 тысяч человек, это примерно 300 заболевших за это время", - сказал министр социальных дел Танель Кийк в интервью "Актуальной камере".