Единых ограничений в Евросоюзе не ожидается

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, страны-соседи при этом могут договариваться друг с другом, например по вопросам передвижения, как в мае это сделали Эстония, Латвия и Литва: "Государства имеют на это суверенное право. Понятно, что у стран разные взгляды на своих экспертов в области общественного здравоохранения, разные взгляды на то, какие меры более эффективны, а какие нет. Что касается общих правил передвижения, то здесь для всей Европы положительным примером является созданный нами "балтийский пузырь". Я также призвал Финляндию унифицировать свои правила".