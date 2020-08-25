Вт, 25.08.2020
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Единых ограничений в Евросоюзе не ожидается

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Единых ограничений, вызванных распространением коронавируса, например обязательного ношения защитных масок или общих правил на авиаперелеты, в странах Европы ожидать не стоит, пишет Rus.ERR.

Так считают в эстонском представительстве Еврокомиссии и МИДе, отмечая, что у каждой страны ЕС есть право устанавливать собственные правила.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, страны-соседи при этом могут договариваться друг с другом, например по вопросам передвижения, как в мае это сделали Эстония, Латвия и Литва: "Государства имеют на это суверенное право. Понятно, что у стран разные взгляды на своих экспертов в области общественного здравоохранения, разные взгляды на то, какие меры более эффективны, а какие нет. Что касается общих правил передвижения, то здесь для всей Европы положительным примером является созданный нами "балтийский пузырь". Я также призвал Финляндию унифицировать свои правила".

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