Открывается выставка «Эстонский автоспорт 1921-2021»

Выставка приурочена к проходящему впервые в Эстонии с 4 по 6 сентября этапу чемпионата мира по ралли - Rally Estonia и к столетию автоспорта Эстонии, которое будет отмечаться в 2021 году.

Со вторника по 13 сентября на выставке будут представлены важнейшие за столетие экспонаты эстонского автоспорта, доставленные с их постоянного места экспозиции - Музея автоспорта в Турба. На выставке представлены различные формулы, раллийные машины и велосипеды и многое другое, оставившее свой важный след в истории автоспорта Эстонии.

Во время Rally Estonia его участники также могут познакомиться с выставкой и увидеть Эстонию как производителя ценных гоночных автомобилей и страну сильных спортсменов и хороших организаторов.

28 августа 1921 года в молодой Эстонской Республике прошли первые соревнования по автоспортуnпо трассе Таллинн - Рапла - Таллинн. С этой даты ведется отсчет истории отечественного автоспорта. Выставка посвящена приближающемуся первому столетию эстонского автоспорта.