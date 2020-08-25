Открывается выставка «Эстонский автоспорт 1921-2021»

Эстонский национальный музей (ERM) открывает во вторник выставку «Эстонский автоспорт 1921-2021».
Выставка приурочена к проходящему впервые в Эстонии с 4 по 6 сентября этапу чемпионата мира по ралли - Rally Estonia и к столетию автоспорта Эстонии, которое будет отмечаться в 2021 году.
Со вторника по 13 сентября на выставке будут представлены важнейшие за столетие экспонаты эстонского автоспорта, доставленные с их постоянного места экспозиции - Музея автоспорта в Турба. На выставке представлены различные формулы, раллийные машины и велосипеды и многое другое, оставившее свой важный след в истории автоспорта Эстонии.
Во время Rally Estonia его участники также могут познакомиться с выставкой и увидеть Эстонию как производителя ценных гоночных автомобилей и страну сильных спортсменов и хороших организаторов.
28 августа 1921 года в молодой Эстонской Республике прошли первые соревнования по автоспортуnпо трассе Таллинн - Рапла - Таллинн. С этой даты ведется отсчет истории отечественного автоспорта. Выставка посвящена приближающемуся первому столетию эстонского автоспорта.
Помимо большого количества энтузиастов и заинтересованных людей, в Эстонии была очень развита индустрия гоночного оборудования. Первым заводом по производству гоночных автомобилей была Saar § Co, где гоночные мотоциклы Tempo производились до 1940 года. В составе СССР производство гоночного оборудования расширилось, значительная часть эстонской инженерной культуры была задействована, а в производство вовлечено несколько предприяий: Таллиннский автомобильный ремонтный завод, Тартуский автомобильный испытательный завод, небольшое предприятие Kavor, совместное предприятие ESTTEC, совместное предприятие Эстония, завод Vihur, завод Teras. Кроме того, небольшая серия оборудования для различных сфер была произведена в других компаниях и автоспортивных клубах.