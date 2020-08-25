Немецкий политик: за отравлением Навального стоят власти России

В том, что предположительное покушение на Алексея Навального - это сигнал властей оппозиции, уверен председатель комитета бундестага по иностранным делам и Норберт Рёттген. Он считает, что за ним стоит "российское государство, аппарат спецслужб, но такие вещи, естественно, - дело босса", заявил немецкий депутат вечером в понедельник, 24 августа, в эфире телеканала ZDF.

Рёттген отметил, что если сначала было лишь подозрение в том, что создатель Фонда борьбы с коррупцией отравлен, то теперь оно укрепилось и практически доказано. При этом, по словам кандидата в председатели правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), история с Навальным развивалась по уже известному шаблону: причастность к отравлению отрицается, но одновременно оставляются "отпечатки пальцев", чтобы послать предупреждение оппозиции. "Они хотят не только убрать конкретного человека, но и сказать всем другим оппозиционерам и перебежчикам: находиться в оппозиции российскому государству опасно для жизни, и мы достанем вас, где бы вы ни были", - указал Рёттген, отметив, что не верит в то, что расследование инцидента будет вестись прозрачно.

"Время покушения выбрано не случайно"

По его мнению, время для нападения на известного российского оппозиционера выбрано не случайно. "Навальный уже давно в оппозиции, и если это произошло сейчас, то этим хотят дать знак. Я думаю, будет недалеко от правды, если сказать, что это четкий сигнал оппозиции в своей стране: то, что сейчас происходит в Белоруссии, где народ восстает против коррупционного и недееспособного правительства, - мы такого не допустим. И на примере Алексея Навального дано предупреждение в адрес собственного населения", - убежден Норберт Рёттген.