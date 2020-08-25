Видео: участник MotoGP спрыгнул с неуправляемого мотоцикла на скорости 230 км/ч

Неуправляемый байк продолжил движение, врезался в отбойник и моментально загорелся. Сам Виньялес, сделав несколько кульбитов по асфальту, отделался лишь ссадинами и ушибами. Гонку пришлось прервать красными флагами.

Пилот объяснил свое решение экстренно покинуть кресло неисправными тормозами.

По его словам, проблемы начались еще на первых кругах гонки, а перед роковым поворотом колодки "просто взорвались".