Вт, 25.08.2020
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  • Видео: участник MotoGP спрыгнул с неуправляемого мотоцикла на скорости 230 км/ч

Видео: участник MotoGP спрыгнул с неуправляемого мотоцикла на скорости 230 км/ч

MotoGP.

ФОТО: CHRISTIAN BRUNA/EPA

Пилот Yamaha Маверик Виньялес принял непростое решение и благополучно избежал страшной аварии на этапе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP Гран-при Штирии. Потеряв контроль над мотоциклом перед поворотом, он спрыгнул с него на скорости 230 км/ч, пишет Newsru.

Неуправляемый байк продолжил движение, врезался в отбойник и моментально загорелся. Сам Виньялес, сделав несколько кульбитов по асфальту, отделался лишь ссадинами и ушибами. Гонку пришлось прервать красными флагами.

Пилот объяснил свое решение экстренно покинуть кресло неисправными тормозами.

По его словам, проблемы начались еще на первых кругах гонки, а перед роковым поворотом колодки "просто взорвались".

"Что мне оставалось делать? Я осознал, что тормозов нет, поэтому просто спрыгнул", - цитирует Виньялеса The-Race.

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