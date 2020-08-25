В Курессааре обнаружили тело мужчины

Как рассказал следователь по особым делам отделения полиции Курессааре Ахти Лепп, в понедельник утром полиция получила сообщение о том, что в перелеске недалеко от улицы Сууресилла в Курессааре было найдено тело мужчины.

«Сотрудники полиции на месте происшествия установили, что это 43-летний местный житель. Точную причину его смерти выяснит экспертиза. Для выяснения обстоятельств случившегося начато производство», - сказал Лепп.