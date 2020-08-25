В Курессааре обнаружили тело мужчины

В понедельник, 24 августа, в Курессааре в кустарнике обнаружили тело мужчины. Полиция начала расследование причин смерти, пишет Saarte Hääl.
Как рассказал следователь по особым делам отделения полиции Курессааре Ахти Лепп, в понедельник утром полиция получила сообщение о том, что в перелеске недалеко от улицы Сууресилла в Курессааре было найдено тело мужчины.
«Сотрудники полиции на месте происшествия установили, что это 43-летний местный житель. Точную причину его смерти выяснит экспертиза. Для выяснения обстоятельств случившегося начато производство», - сказал Лепп.
По данным Saarte Hääl, погибший был человеком, которого десятки раз наказывали за кражи, употребление алкоголя в общественном месте и появление пьяным в общественных местах.