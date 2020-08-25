Сын прожившей неделю в лесу Евгении: мама — сильная женщина, пережившая войну

В 40 минутах езды от Таллинна в деревне Лийапекси на прошлой неделе разгуливало много людей. Они искали пожилую даму из Ласнамяэ, которая пропала в лесу в прошлую пятницу. Жители деревни были в замешательстве: как могло случиться, что женщина раньше не встретила ни людей, ни машин, ни хутора.

Собирающих ягоды там было много и в понедельник. «Да, слышали», - прокомментировал Postimees случившееся Юло, который привез собирать ягоды жену. По их словам, это не тот лес, где легко заблудиться.

Это подтверждает и житель деревни Лийапекси, профессиональный спасатель Ханно. По его словам, это не какая-нибудь сибирская тайга, а ухоженный сосновый бор.

Другие местные жители рассказали, что там спустя почти каждые 500 метров какая-нибудь дорога или хутор. Проживающий в этом регионе Юллар рассказал, что в данном районе самый большой участок леса километр на 600 метров. «Сам ходил ее искать. Странная история, да», - говорит он.

Журналист Postimees прогулялся по деревне и вынужден был согласится с местными: хутора там друг от друга расположены близко и дорог между участками леса много.

В то же время, по словам исполнительного директора SA Kadunud Ааре Рюйтеля, который отправился на поиски Евгении, хотя на первый взгляд может показаться территория небольшой, там все-таки есть участки леса, из которых может быть трудно выбраться. «Я еще точно не знаю, что произошло и где она находилась. У нее была с собой белая сумка-тележка, если бы мы ее нашли, картина стала бы яснее: где она находилась и спала», - сказал Рюйтель.

Насколько известно сейчас, радиус передвижения Евгении был небольшим.

«Там есть один лесок, который побольше и где поблизости нет хуторов. Мы думаем, что она была там, поскольку он остался еще не обследованным», - говорит он. В ближайшие дни они собираются вернуться в лес, чтобы найти сумку-тележку. «Если мы сможем установить, где она точно находилась и передвигалась, сможем в будущем эффективнее искать», - добавляет Рюйтель.

Пережившая войну женщина

По словам руководителя службы профилактики и ведения производств Ида-Харьюского отделения полиции Райниса Синикаса, полиция искала Евгению с 15 по 19 августа. «Ее искали как с помощью дрона, вертолета, так и собак. Территория поисков была большой и, видимо, Егвения постоянно двигалась в надежде самостоятельно найти выход из леса, который ей хорошо знаком», - рассказывает он.

Сын Евгении Сергей рассказал Rus.Postimees, что мама отправилась в хорошо известный ей лес вместе со своей сестрой. «Тетя позвонила мне и спросила, вернулась ли мама домой, но я был на работе и не мог ответить на этот вопрос. Домой вернулся в 1.30 ночи, мамы дома не было, но сразу поднимать панику мы не стали, потому что мама и раньше оставалась в лесу на ночь», - рассказал Сергей.

По его словам, действовать начали на следующий день, когда мама не приехала и на том автобусе, на котором могла вернуться, если с ней все в порядке: «Сначала взяли мамину сестру, приехали на то место, где они вошли в лес, и начали прочесывать окрестности. Потом стало ясно, что самим нам не справиться, обратились в полицию».

О том, что Евгения жива и с ней все в порядке, первым узнал ее внук – сын Сергея: «Мой сын координировал этот процесс, ему и позвонили. Мы поехали в больницу и забрали маму домой. В больнице она пробыла не больше трех часов – проверили, взяли анализы и отпустили».

Сейчас Евгения приходит в себя, по словам сына, она еще слабая, но это лучшее из того, к чему готовилась семья: «Если честно, мы уже не верили, что еще увидим ее живой. Столько дней прошло. Мама рассказала, что уже собрала ягоды и выходила из леса, но пропустила нужную тропинку и заблудилась. Ела чернику, пила воду из канавок, росу. Сильная женщина».