Трамп в случае победы на выборах продолжит вводить торговые пошлины против других стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания будет продолжать процесс введения пошлин на товары из других стран.
"Мы будем вводить пошлины против тех, кто ведет себя нечестно с нами (в торговле - прим.)", - сказал он на партийном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
"Если они вводят пошлины против нас, то мы будем вводить пошлины против них", - добавил Трамп.
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