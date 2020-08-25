Заложен краеугольный камень крупнейшего девелоперского проекта в Таллинне

В Уус-Мустамяэ стартовали строительные работы третьего этапа - трех многоквартирных домов, которые будут возведены на участке Айанди, 8 и будут включать в общей сложности 77 новых квартир, а также масштабной парковой зоны Уус-Мустамяэ. Уже продана треть строящихся квартир.

Строительные работы первого этапа Уус-Мустамяэ начались еще в 2019 году, когда Bonava начала строительство трех многоквартирных домов на участке Айанди, 5. Расположенные в них 99 новых квартир будут готовы уже этой осенью, причем пока еще не имеют владельцев всего восемь квартир.

В июне этого года был заложен краеугольный камень второго этапа Уус-Мустамяэ – четырех многоквартирных домов на участках Айанди, 10 и Айанди, 12 – всего там будет 164 квартиры. Эти предназначенные для аренды квартиры строятся в сотрудничестве с Lumi Capital и банком LHV.

Покупатели новой квартиры в строящемся доме закладывают краеугольный камень в фундамент своего будущего жилища. ФОТО: Bonava Eesti

Краеугольный камень третьего этапа Уус-Мустамяэ был заложен с участием Станислава Костылева и Виктории Соломатовой, купивших квартиру в доме по Айанди, 8.

По словам Виктории, главными преимуществами Уус-Мустамяэ являются, прежде всего, простой доступ к разным городским районам и большое количество зелени: «Принимая решение о покупке, мы исходили в первую очередь из удобного месторасположения – наш ребенок сможет самостоятельно приезжать домой после учебного дня. Кроме того, нас привлекли зеленые зоны и возможности для отдыха, которые будут созданы вокруг нашего будущего дома. Для нас также была важна положительная оценка друга семьи, который живет в новом жилом комплексе, ранее построенном Bonava».

По оценке исполнительного директора Bonava Тимо Рийсмаа, падения рынка недвижимости, которого опасались в начале вызванного коронавирусом кризиса, не произошло, и за последние два месяца спрос на новое жилье в значительной мере восстановился.

«Очевидно покупатели осознали, что вместо того, чтобы ждать возможного падения цен, разумно принять решение о покупке немедленно и воспользоваться нынешними низкими процентными ставками по жилищным кредитам. Как застройщику, восстановление спроса придает нам смелости продолжать строительные работы в Уус-Мустамяэ в запланированных объемах и темпе. Мы также видим хорошие возможности на нынешнем сокращающемся строительном рынке и хотим поделиться такими преимуществами со своими клиентами!», - отметил Тимо Рийсмаа.