Никто не вмешался: 11-летнего ребенка избили на глазах у людей

Сестра пострадавшего опубликовала в соцсетях тревожное сообщение, что избиение видели и взрослые, но никто не вмешался. Когда ставший жертвой избиения мальчик попытался позвонить домой или в полицию, из его рук выбили телефон, пишет Virumaa Teataja.

Лейтенант полиции, раквереский участковый Кристи Рист сказала, что в тот вечер, когда произошел инцидент, находившимся поблизости людям не хватило смелости, чтобы вмешаться. «Полиция призывает всех проявлять заботу к согражданам, - говорит она. - Моральный долг каждого человека, учитывая ситуацию, вмешаться в явное правонарушение или сообщить об этом в полицию, чтобы нарушители понесли ответственность». По словам Рист, оповещение полиции — это уже помощь жертве и вмешательство. Если мы все будем готовы прийти на помощь, тогда мы можем быть уверены, что если кто-то из нас или наших близких попадет в беду, ему быстро придут на помощь.

По словам участкового, об инциденте в полицию сообщили уже в тот же день. Полицейские для расследования случившегося начали уголовное производство.

Директор Раквереского спортцентра Сийм Туус сказал, что полиция из-за субботнего инцидента захотела получить и записи камер видеонаблюдения. Он отметил, что это был единственный раз, когда полиция проявила интерес к камерам. Туус подчеркнул, что даже в случае мелких инцидентов следует сообщать об этом в администрацию спортцентра или полицию. Даже если это какая-то ссора или прочее невежливое поведение. «Мы не должны допускать, чтобы дело доходило до драк», - сказал Туус.

По оценке руководителя спортцентра, до этого польза видеокамер была в том, что, если раньше молодежные компании любили собираться у скейт-парка, сейчас их там нет. «Быть под прицелами камер видеонаблюдения никто не хочет», - сказал Туус.

Избивший ребенка мог попасть минимум в поле зрения одной из трех камер видеонаблюдения. «На сегодняшний день мы собираем подробности этого дела, опрашивая молодых людей, которые были на площадке, чтобы составить общую картину случившегося, - ответила на запрос редакции капитан полиции, ведущий следователь Раквереского отделения полиции Кей Паю. - Дальнейший ход производства станет ясен после проведения допросов».

Мэр Раквере Трийн Варек сказала, что, помимо полицейских, за скейт-парком следят работники молодежного центра и специалисты службы защиты детей, она при возможности тоже заходит туда.

Варек знает, что молодые людям любят курить в дальнем углу скейт-парка. Когда кто-то появляется на горизонте, по словам Варек, обычно они убегают или скрываются на велосипедах. «У меня нет права их останавливать», - добавила мэр.

Варек считает важным, что дети осмеливаются говорить. Что они сообщают, что с ними или с кем-то другим что-то произошло, и не считают это стукачеством. Они должны знать, что зло не нужно терпеть.

Она отметила, что дети знают, кто занимается травлей.

По словам Варек, в прошлую пятницу собрались представители полиции, города, службы защиты детей и других институтов, чтобы обсудить возникшую ситуацию и наметить дальнейшие действия.