Танель Кийк: Финляндия не станет делать для нас исключений

Министр социальных дел Танель Кийк заявил в прямом эфире Postimees, что официальный Хельсинки не хочет ограничивать передвижение между Эстонией и Финляндией, но, очевидно, не станет вводить для нас особые правила.
«Насколько мне известно, закрытие трудовой миграции не рассматривается ни в Финляндии, ни в Эстонии, - сказал министр. - Если говорить о возможных ограничениях, то в первую очередь они касаются туризма».
- В отношении путешествий Финляндия внимательно следит за странами с более чем 8-10 инфекциями на 100 000 жителей. Уровень заболеваемости в Эстонии за последние 14 дней составляет 8,9. Значит ли это, что у Финляндии проблемы с Эстонией?
- Финляндия наблюдает за развитием событий в соседних странах и в Европе в целом. По распространению коронавируса Финляндия входит в Европейском союзе в тройку стран с наилучшей ситуацией, а Эстония в настоящее время находится на четвертом месте. Помимо Финляндии, показатели еще лучше только в Венгрии и Латвии.
Реальность такова, что Финляндия не хочет ограничивать передвижение между Эстонией и Финляндией, но, вероятно, финны не смогут ввести для Эстонии особые правила: они должны считаться с одинаковыми критериями для всех.
В самом деле, граница в 8–10, по их мнению, проблематична. На встрече в пятницу финская сторона заверила меня в том, что в ближайшем будущем у них будет окончательный механизм, и они сообщат нам, как именно будут проходить расчеты.
Не существует, так сказать, черно-белого подхода, когда граница закрыта с одной стороны и открыта с другой - есть также так называемые меры доверия, которые гарантировали бы, например, протекание процесса трудовой миграции. Первым делом это повлияло бы, например, на передвижения туристов.
- Какими могли бы быть эти меры доверия?
- Вопрос, безусловно, в тестировании: проводился ли тест дома или на месте. Конечно, один из вариантов - заполнение декларации здоровья. То же касается цели поездки. Возможно, туристам скажут, что сейчас не время для свободного передвижения.
В то же время, если у человека в другой стране есть, например, члены семьи или рабочие обязанности, ограничения не возникнут. Эти механизмы необходимо задействовать.
- То есть люди, которые ездят в Финляндию на работу, могут не бояться возможных ограничений в ближайшее время?
- Я совершенно уверен, что когда мы говорим о возможных ограничениях, они будут касаться, в частности, туризма. Конечно, наша цель - сделать так, чтобы и туристы могли свободно передвигаться, если риск заражения в обеих странах достаточно низок. Насколько мне известно, закрытие трудовой миграции не рассматривается ни в Финляндии, ни в Эстонии. Конечно, ситуация может измениться, если существенно изменится риск заражения.
- Каково в Эстонии текущее положение с тестами на коронавирус?
- Ситуация - умеренно оптимистичная. Мы достаточно хорошо подготовились к возможной второй волне и увеличили свой запас средств индивидуальной защиты и мощности тестирования.
- Каковы правила министерства по отправке людей к врачу на тестирование? Весной считалось, что широкомасштабные тестирования не нужны, а иногда и невозможны. Изменились ли приоритеты?
- Мы значительно расширили возможности тестирования. Весной у нас было сразу несколько проблем. Во-первых, доступность диагностики. Второй проблемой было отсутствие средств индивидуальной защиты и проблема персонала. Отбор проб на коронавирус - это деятельность с высоким риском, для которой требуются одноразовые средства индивидуальной защиты, инструменты, лабораторные возможности и тому подобное.
- То есть, весенние критерии для проведения теста на вирус больше не действуют? Я имею в виду, например, тех, кто входит в группу риска коронавируса - людей в возрасте от 60 лет и старше.
- Все эти инструкции начали жить своей жизнью. На самом деле с самого начала было ясно, что семейный врач руководствуется реальной ситуацией. Независимо от того, 20 или 40 лет человеку, он должен получить ясность, если он контактировал с кем-либо из носителей или если у него есть симптомы. Это изначальное правило, которое на самом деле было относительно быстро изменено, почему-то было на слуху значительно дольше, чем нужно.
- Вице-канцлер сферы здравоохранения Министерства социальных дел Марис Йессе сказала, что, например, тех, кто посещает мероприятия, следует регистрировать по именам, чтобы позже Департамент здоровья мог быстро найти людей в случае вспышки. Разрабатывается ли такой план?
- Уже довольно давно стоит вопрос, как идентифицировать на следующее утро человека, который был в определенном ночном клубе или баре. Выявление близких контактов - серьезная детективная работа.
Конечно, важно, чтобы была гарантирована защита личных данных. Я думаю, что этот вопрос в первую очередь связан с поиском баланса между здоровьем и защитой данных, и во многом это вопрос к юристам и экспертам в этой области.
Лично я считаю, что это можно делать на добровольной основе, а не в принудительном порядке. Некоторые государственные и медицинские учреждения пошли по этому пути, когда при входе в учреждение нужно заполнять определенную декларацию, раз в стране еще нет единого подхода. Думаю, было бы разумно его создать, тогда было бы больше ясности для людей, работодателей и компаний.