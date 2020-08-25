Танель Кийк: Финляндия не станет делать для нас исключений

«Насколько мне известно, закрытие трудовой миграции не рассматривается ни в Финляндии, ни в Эстонии, - сказал министр. - Если говорить о возможных ограничениях, то в первую очередь они касаются туризма».

- В отношении путешествий Финляндия внимательно следит за странами с более чем 8-10 инфекциями на 100 000 жителей. Уровень заболеваемости в Эстонии за последние 14 дней составляет 8,9. Значит ли это, что у Финляндии проблемы с Эстонией?

- Финляндия наблюдает за развитием событий в соседних странах и в Европе в целом. По распространению коронавируса Финляндия входит в Европейском союзе в тройку стран с наилучшей ситуацией, а Эстония в настоящее время находится на четвертом месте. Помимо Финляндии, показатели еще лучше только в Венгрии и Латвии.

Реальность такова, что Финляндия не хочет ограничивать передвижение между Эстонией и Финляндией, но, вероятно, финны не смогут ввести для Эстонии особые правила: они должны считаться с одинаковыми критериями для всех.

В самом деле, граница в 8–10, по их мнению, проблематична. На встрече в пятницу финская сторона заверила меня в том, что в ближайшем будущем у них будет окончательный механизм, и они сообщат нам, как именно будут проходить расчеты.

Не существует, так сказать, черно-белого подхода, когда граница закрыта с одной стороны и открыта с другой - есть также так называемые меры доверия, которые гарантировали бы, например, протекание процесса трудовой миграции. Первым делом это повлияло бы, например, на передвижения туристов.

- Какими могли бы быть эти меры доверия?

- Вопрос, безусловно, в тестировании: проводился ли тест дома или на месте. Конечно, один из вариантов - заполнение декларации здоровья. То же касается цели поездки. Возможно, туристам скажут, что сейчас не время для свободного передвижения.

В то же время, если у человека в другой стране есть, например, члены семьи или рабочие обязанности, ограничения не возникнут. Эти механизмы необходимо задействовать.

- То есть люди, которые ездят в Финляндию на работу, могут не бояться возможных ограничений в ближайшее время?

- Я совершенно уверен, что когда мы говорим о возможных ограничениях, они будут касаться, в частности, туризма. Конечно, наша цель - сделать так, чтобы и туристы могли свободно передвигаться, если риск заражения в обеих странах достаточно низок. Насколько мне известно, закрытие трудовой миграции не рассматривается ни в Финляндии, ни в Эстонии. Конечно, ситуация может измениться, если существенно изменится риск заражения.

- Каково в Эстонии текущее положение с тестами на коронавирус?

- Ситуация - умеренно оптимистичная. Мы достаточно хорошо подготовились к возможной второй волне и увеличили свой запас средств индивидуальной защиты и мощности тестирования.