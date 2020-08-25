Леброн Джеймс покорил феноменальное достижение Майкла Джордана

Джеймс стал третьим игроком в истории плей-офф НБА, набравшим как минимум 30 очков и 10 передач при 80% точности, присоединившись к ныне выступающему за «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающему Крису Полу и легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвертый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».