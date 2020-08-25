Красивый стильный дом в столичном районе Кристийне ждет покупателей

Просторный и со вкусом оформленный бокс рядного дома с четырьмя спальнями расположен вдали от городского шума, на тихой улице Кяо.

Бокс рядного дома в Кристийне. ФОТО: KV.EE

Интерьер бокса рядного дома, последний раз обновлявшийся в 2018 году, выполнен в светлых натуральных тонах с использованием натуральных материалах. Среди элементов дизайна также много творений эстонских дизайнеров.

Бокс рядного дома в Кристийне. ФОТО: KV.EE

На первом уровне четырехэтажного жилища вы найдете гараж, сауну, комнату отдыха, прихожую, туалет, подсобное помещение и террасу. На следующих двух уровнях расположены кухня, балкон, кладовую, три спальни, кабинет, ванную комнату и туалет. На последнем уровне находится главная спальня, балкон, туалет и ванная.

Бокс рядного дома в Кристийне. ФОТО: KV.EE

Благодаря экономичной системе отопления ежемесячные расходы на содержание просторного бокса очень разумны и достигают 200 евро зимой и 100 евро в летние месяцы.

Бокс рядного дома в Кристийне. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.