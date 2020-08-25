Коронавирус выявлен у 19 жителей Эстонии

Согласно Регистру народонаселения, за сутки больше всего положительных результатов тестов на коронавирус поступило из Ида-Вирумаа (13). В Харьюмаа добавилось три новых случая заболевания COVID-19, в Ляэне-Вирумаа и на Хийумаа - по одному. В одном случае место жительство в Регистре народонаселения не обозначено.

В Ида-Вирумаа с двумя очагами заражения связано более 30 случаев заболевания

Восемь случаев в Ида-Вирумаа связаны с так называемой вспышкой на шахте «Эстония», за сутки добавилось пять носителей вируса среди работников шахты и четыре — среди тех, кто был в близком контакте с работниками шахты. Всего на шахте «Эстония» заразилось 18 человек, двое проводили время в увеселительном заведении Jõhvi Kelder. Кроме того, заболели 13 членов семьи и знакомых работников шахты. Поскольку первые два работника, которые заразились в вышеуказанном баре, относятся к вспышке Jõhvi Kelder, с так называемой вспышкой на шахте «Эстония» связано 18 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящий момент к вспышке в Jõhvi Kelder имеют отношение девять посетителей бара, двое из них являются сотрудниками шахты «Эстония». Всего со вспышкой связаны 15 человек, шесть из них — члены семьи и знакомые тех, кто проводил время в баре.

Кроме того, в течение суток коронавирус выявлен у двух работников шахты «Оямаа», всего там заболели четыре человека. На шахте «Оямаа» вирус стал распространяться от работника, который сам заразился от члена своей семьи.

В случае одного заболевшего в Ида-Вирумаа источником заражения стал знакомый, который отправился в путешествие и там подхватил COVID-19. Источник еще одного заражения устанавливается. Житель Ляэне-Вирумаа заразился коронавирусом при тесном контакте с другим больным.

Обстоятельства заражения на Хийумаа устанавливаются, в одном случае в Харьюмаа речь идет о тесном контакте с больным.

Госпитализированы 11 человек

По состоянию на утро 25 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 11 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. Домой отправили одного человека.

На сегодняшний день в больницах завершено 403 случая заболевания COVID-19 у 390 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2038 человек. Из них истории болезни 1 554 человек завершены (76,3%), у 484 человек (23,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 9,6.

Всего в Эстонии сделано почти 142 тысячи первичных тестов, из них 2 294, т. е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.