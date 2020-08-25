Самый быстрый человек планеты Усэйн Болт заразился коронавирусом

"Я подтверждаю, что заболел коронавирусом, я сделал тест в субботу. Я стараюсь быть ответственным и остаюсь на карантине для безопасности окружающих. У меня нет симптомов", - написал Болт в Instagram.

По информации газеты The Sun, на прошлой неделе Болт отпраздновал свой день рождения вечеринкой, на которой присутствовали футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг и Леон Бэйли из леверкузенского "Байера". Сейчас его гости также проходят тестирование.

Местные СМИ выразили обеспокоенность по поводу вечеринки Болта на фоне сообщений об отсутствии масок и видеороликов, которые свидетельствуют о несоблюдении мер предосторожности.

На Ямайке подтверждено в общей сложности 1413 случаев заболевания COVID-19 и зафиксировано 16 смертей на острове, где живут около трех миллионов человек. Медики выражают опасения по поводу темпов заражения, особенно в столице Кингстоне, где за последние две недели выявлено 410 новых случаев.