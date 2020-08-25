Отголоски пакта Гитлера-Сталина

За минувшие века страны заключили друг с другом несметное число различных договоров, но среди них немного таких, которые бы по-прежнему находились в центре идеологической борьбы, аналогично заключенному 23 августа 1939 года договору о ненападении между Германией и Советским Союзом, и его секретным протоколам.
Все это в основном из-за нежелания одной из наследниц подписантов – России – дать честную оценку событию прошлого и тому, что ему предшествовало. Даже несмотря на то обстоятельство, что уже в 1989 года II Съезд народных депутатов СССР признал «юридически недействительным» факт заключения двумя диктаторами 23 августа 1939 года договора и подписания его секретных приложений.
При помощи дополнительных протоколов к Пакту Молотова-Риббентропа гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз поделили между собой сферы влияния в Восточной Европе. Это было сделано без оповещения «жертв», чьи желания были полностью проигнорированы.
Тот факт, что сговор был «сомнительным» даже по тем временам, наглядно подтверждает обстоятельство, что Советский Союз долго отрицал существование этого документа, назвав впервые опубликованную в 1948 году копию тайного соглашения вражеской подделкой.
В ответ на опубликованный Государственным департаментом США сборник „Nazi – Soviet relations“ («Отношения нацистов и советов»), Совинформбюро опубликовало книгу „Фальсификаторы истории“, в которой непосредственно не приводилось ни одного относящегося к делу архивного документа, а английские и американские капиталисты обвинялись в финансировании гитлеровской военной машины.
Мало того, лично подписавший пакт и секретные протоколы Вячеслав Молотов до самой своей смерти (в 1986 году) лгал и утверждал, что никаких секретных протоколов договора не заключалось. Также стоит отметить, что о существовании секретного протокола не были проинформированы ни тогдашний Верховный совет СССР, ни немецкий Рейхстаг. А поскольку этот документ не был законно ратифицирован парламентами, de jure это было соглашение между Сталином и Гитлером, то есть тайная сделка двух диктаторов.
В советской историографии заключенный с Германией договор годами оправдывался в основном тем обстоятельством, что несмотря на усилия советской стороны по формированию межгосударственной антифашистской коалиции, правящие круги Англии и Франции отказывались от единых действий против агрессора, в надежде натравить Гитлера на Советский Союз.
Таким образом, Советскому Союзу якобы не оставалось ничего, кроме как заключить договор с Германией, благодаря которому удалось отодвинуть начало неминуемой войны. Однако в упомянутой литературе никогда не говорилось о том, почему этот договор нужно было заключать в ущерб Эстонии и другим странам, разделившим ее судьбу.
Отрицание секретных протоколов к заключенному 23 августа 1939 года договору в наши дни больше невозможно в серьезной печати. Общественности стало известно о тексте пакта и тайных протоколов с частичным открытием архивов уже в 1992 году, а научная публикация целостного документа вышла в первом номере журнала „Новая и новейшая история“ за 1993 год.
С этого момента у отрицания секретных протоколов даже близко нет никакого научного веса. Но многие авторы не отказались от своего основного подхода из-за идеологических соображений, и отрицание тайных протоколов в российской официальной исторической трактовке последних десятилетий сменилось скорее на их оправдание.
В крайнем случае утверждается, что «Пакт Молотова-Риббентропа – повод гордиться, а не извиняться». При этом отмечается, что Германо-Советский договор о ненападении был и остается объектом ненависти всех внешних и внутренних врагов России, а поскольку извинения за содеянное по сути означали бы необходимость встать с ними в один ряд, то делать этого нельзя, дабы не потерять лицо.
Подобный подход особенно бросался в глаза в прошлом, 2019 году, когда с заключения пакта прошло 80 лет. Например, тогдашний российский министр культуры Владимир Мединский опубликовал в связи с этим событием статью под характерным и ставящим точки над “i” заголовком «Дипломатический триумф СССР».
Выступивший на посвященной юбилею заключения договора и представляющей официальное направление международной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии» член Совета безопасности Российской Федерации Сергей Иванов сообщил собравшимся: «Я считаю Пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым следует гордиться». Подобная точка зрения превалировала на этой конференции, а также в государственных средствах массовой информации.
По оценке занимающегося тематикой Германо-Советского договора о ненападении российского историка Михаила Мельтюхова, пакт нужно рассматривать как историю большого успеха советской дипломатии, которая сумела воспользоваться вспыхнувшим в Европе кризисом в своих интересах, переиграть британскую дипломатию и выполнить свою главную цель – остаться в стороне от вспыхнувшей в Европе войны, и при этом достичь заметную свободу действий в Восточной Европе; большее пространство для маневра между воюющими группировками в своих интересах, а также переложить вину за срыв английско-французско-советских переговоров на Лондон и Париж.
Подобные точки зрения в последнее время можно часто встретить как в высказываниях российских политиков, так и в исторической литературе. Но цель подобных заявлений и книг заключается не только в оправдании прошлого и сталинской внешней политики.
Это комплекс убеждений, принципиально оправдывающих исключительное право великих держав определять ход истории и судьбу малых стран. Именно исходя из этого понимания оправдывается как Пакт Молотова-Риббентропа, так и его секретные протоколы.
Таким образом, тема ПМР не утратила актуальность. Не утратила хотя бы потому, что мечтающие о разделе мира политики, увы, не являются исключительно уделом прошлого. Они действуют здесь и сейчас, лелея надежду править миром при помощи сговоров и секретных протоколов.
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