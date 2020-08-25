Отголоски пакта Гитлера-Сталина

Все это в основном из-за нежелания одной из наследниц подписантов – России – дать честную оценку событию прошлого и тому, что ему предшествовало. Даже несмотря на то обстоятельство, что уже в 1989 года II Съезд народных депутатов СССР признал «юридически недействительным» факт заключения двумя диктаторами 23 августа 1939 года договора и подписания его секретных приложений.

При помощи дополнительных протоколов к Пакту Молотова-Риббентропа гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз поделили между собой сферы влияния в Восточной Европе. Это было сделано без оповещения «жертв», чьи желания были полностью проигнорированы.

Тот факт, что сговор был «сомнительным» даже по тем временам, наглядно подтверждает обстоятельство, что Советский Союз долго отрицал существование этого документа, назвав впервые опубликованную в 1948 году копию тайного соглашения вражеской подделкой.

В ответ на опубликованный Государственным департаментом США сборник „Nazi – Soviet relations“ («Отношения нацистов и советов»), Совинформбюро опубликовало книгу „Фальсификаторы истории“, в которой непосредственно не приводилось ни одного относящегося к делу архивного документа, а английские и американские капиталисты обвинялись в финансировании гитлеровской военной машины.

Мало того, лично подписавший пакт и секретные протоколы Вячеслав Молотов до самой своей смерти (в 1986 году) лгал и утверждал, что никаких секретных протоколов договора не заключалось. Также стоит отметить, что о существовании секретного протокола не были проинформированы ни тогдашний Верховный совет СССР, ни немецкий Рейхстаг. А поскольку этот документ не был законно ратифицирован парламентами, de jure это было соглашение между Сталином и Гитлером, то есть тайная сделка двух диктаторов.

В советской историографии заключенный с Германией договор годами оправдывался в основном тем обстоятельством, что несмотря на усилия советской стороны по формированию межгосударственной антифашистской коалиции, правящие круги Англии и Франции отказывались от единых действий против агрессора, в надежде натравить Гитлера на Советский Союз.

Таким образом, Советскому Союзу якобы не оставалось ничего, кроме как заключить договор с Германией, благодаря которому удалось отодвинуть начало неминуемой войны. Однако в упомянутой литературе никогда не говорилось о том, почему этот договор нужно было заключать в ущерб Эстонии и другим странам, разделившим ее судьбу.

Отрицание секретных протоколов к заключенному 23 августа 1939 года договору в наши дни больше невозможно в серьезной печати. Общественности стало известно о тексте пакта и тайных протоколов с частичным открытием архивов уже в 1992 году, а научная публикация целостного документа вышла в первом номере журнала „Новая и новейшая история“ за 1993 год.