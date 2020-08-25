Эксперт ООН: угроза терактов "Исламского государства" из-за пандемии снизилась

Пандемия заболевания COVID-19, продолжающаяся уже несколько месяцев, привела к снижению угрозы нападений боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). С таким заявлением глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков выступил в Нью-Йорке в понедельник, 24 августа. Причиной тому - разнообразные ограничения на передвижение людей, введенные властями многих стран, объяснил эксперт.

В то же время Воронков не назвал конкретные государства, в которых снизилась угроза террористических атак. Группировка за время своего существования неоднократно брала на себя ответственность за теракты во многих странах мира. Чаще всего ИГ заявляло о себе в Ираке и Сирии. По оценкам экспертов, численность боевиков группировки в обеих странах достигает 10 000 человек.

США готовы выплатить 10 млн долларов за помощь в поимке нового главаря ИГ

"Исламское государство" уже несколько месяцев возглавляет бывший офицер армии Ирака Амир Мухаммед Абдель Рахман Аль-Мауля. Прежний главарь ИГ Бакр аль-Багдади был убит в сирийской провинции Идлиб в октябре 2019 года в ходе спецоперации военнослужащих США с участием авиации. Госдепартамент Соединенных Штатов готов выплатить награду в размере 10 млн долларов (в пересчете - 8,9 млн евро) за информацию, которая позволит установить местонахождение нового главаря группировки.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, выявлен уже у более 23,6 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (5,7 млн), Бразилии (3,6 млн) и Индии (3,1 млн). Пандемия унесла жизни свыше 813 000 человек.