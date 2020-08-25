Экономика Эстонии выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось

Пакет восстановления, согласованный в Европейском союзе, чрезвычайно благоприятная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка и меры поддержки, принятые на правительственном уровне, помогут экономике стран – членов ЕС восстановиться. По мнению Swedbank, Европейский центральный банк будет продолжать поддерживать денежно-кредитную политику до тех пор, пока это необходимо, и поэтому не будет повышать процентные ставки в ближайшем будущем. Также, на взгляд Swedbank, Федеральная резервная система США не изменит процентную ставку в ближайшем будущем и, скорее всего, продолжит программу покупки активов.

Ближайшие перспективы роста для стран Северной Европы и Балтии улучшились

По сравнению с весенним прогнозом Swedbank, экономические перспективы еврозоны существенно не ухудшились, но из-за неожиданно негативной динамики в некоторых странах в первой половине года, мы немного скорректировали темпы роста еврозоны в этом году в сторону понижения. Согласно прогнозу Swedbank, экономика еврозоны упадёт на 8% в этом году, но в следующем году мы ожидаем роста на 6%. Однако восстановление по странам идет неравномерно. Последние экономические показатели стран Северной Европы и Балтии указывают на более быстрое восстановление, чем мы ожидали в мае, что улучшает краткосрочные перспективы роста в регионе. Поэтому, по сравнению с весенним прогнозом, мы уменьшили экономический спад в Балтии в этом году. По оценкам Swedbank, в этом году экономика Литвы упадёт на 1,7%, а Латвии – на 5%. По прогнозу Swedbank, в этом году экономика Швеции и Финляндии также упадёт на 5%.

В Эстонии восстановление произошло быстрее, чем мы ожидали еще несколько месяцев назад, поэтому мы скорректировали цифры снижения ВВП. Согласно прогнозу, в этом году ВВП Эстонии сократится на 5%, а в следующем году вырастет на 4,5%.

Объем розничных продаж растет, поступает больше налогов, а спад в промышленном секторе замедляется

Экономические показатели Эстонии резко ухудшались по мере обострения коронакризиса. Самое сильное падение было в апреле и мае, но с июня большинство экономических индикаторов показывают либо восстановление после рецессии, либо даже рост. Этот кризис сильно ударил по нашему туристическому сектору, особенно по поставщикам услуг размещения и туристических услуг. Здесь восстановление после кризиса идёт намного медленнее, чем в остальной экономике. Перспективы строительного сектора также могут ухудшиться, если неопределённость сохранится. Хотя уровень доверия в различных секторах Эстонии по-прежнему остаётся слабым, положение уже постепенно улучшается. Ожидания промышленного сектора относительно объёмов производства и спроса со стороны сектора услуг стали значительно более позитивными. Чего нельзя сказать о доверии людей, увеличивших свои сбережения во время коронакризиса. Однако это означает и создание более солидного буфера на случай потенциальных рисков. Помимо понижения чувства уверенности людей, рост вкладов связан также с сокращением потребления.

Безработица растет, рост заработной платы замедлился

Безработица во втором квартале выросла относительно немного – до 7,1 процента. Без государственной поддержки безработица, вероятно, была бы выше, поскольку пятая часть занятых получала пособия по заработной плате. Во второй половине года ожидается умеренный рост безработицы, поскольку сохраняется неопределённость, экспортный спрос остаётся слабым, пик туристического сезона заканчивается, равно как и пособия по заработной плате и платёжные отпуска. Ряд компаний не выдерживают давления и вынуждены увольнять сотрудников. По оценке Swedbank, безработица в целом за год должна составить 8,1 процента. В следующем году экономическая ситуация изменится, и восстановление экономического роста снова будет означать рост занятости и снижение безработицы до 7,4 процента. Однако экономические трудности и рост безработицы ослабляют давление на заработную плату. По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата с выплатой пособий по зарплате в этом году вырастет всего на 2,2%. По мере ускорения экономического роста в следующем году рост заработной платы ускорится до 3,3 процента. Положение домохозяйств улучшит остановка роста цен – средняя потребительская корзина в этом году не станет дороже. На цены влияют снижение спроса, низкие цены на нефть, падающие цены на аренду и более низкие акцизы. В 2021 году цены вырастут всего на 1,1 процента. Рост цен возобновится в следующем году в связи с улучшением экономической активности и окончанием коронакризиса. Негативное влияние снижения акцизов на цены также будет меньше, чем в 2020 году.

Выходу экономики Эстонии из кризиса может помешать распространение коронавируса