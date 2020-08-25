Видео: в популярном квартале Теллискиви появилось новое произведение суперграфики

За основу настенного изображения размером 7х7 метров взята написанная в 1961 году маслом картина Лолы Лийват-Макаровой, изображающая Крейцвальда, сидящего за столом с блокнотом и пером, в ожидании вдохновения для завершения национального эпоса «Калевипоэг». Дизайнер и художник Robot Muralist заменили перо и блокнот на современный смартфон и стилус, что символизирует смену эпох.

«Если еще десять лет назад инструментом каждого писателя и художника были карандаш и бумага, то стремительная революция в мире технологий привела к тому, что современные хорошие литературу и искусство можно с комфортом создавать с помощью электронных средств, а результаты будут неотличимы от классического искусства, например, от масляной живописи или пастельного рисунка», - отметил дизайнер, который сам использовал для создания работы новейший смартфон Samsung Galaxy Note20 со стилусом и планшет Galaxy Tab S7.

По словам руководителя по коммуникациям Samsung Electronics Baltic Лиги Бите, символично также, что произведение искусства было перенесено на стену с помощью распылительного принтера Albert фирмы Robot Mural.

«При помощи нового телефона Galaxy Note20 и стилуса рисовать так же удобно, как обычным карандашом. Создание уличного искусства инновационными методами столь же комфортно, безопасно и современно. Именно такой синтез технологии и традиции мы и стремились продемонстрировать, – сказала Бите – Большое спасибо рынку у Балтийского вокзала, совместно с которым мы подыскали подходящую для картины поверхность, откуда работа будет хорошо видна сотням ежедневно проходящих мимо людей».

Надпись под картиной представляет собой новую версию известной каждому эстонцу фразы «Дай мне каннель, Ванемуйне», которая тут звучит как «Дай мне классный телефон и быстрый Интернет, Ванемуйне».

«Сегодня мобильный телефон – это средство общения и рабочий инструмент, который есть в кармане у каждого, а кроме того, центр развлечений. Все это трудно переоценить. «Samsung хочет показать, что современные инновационные технологии облегчают жизнь людей во время работы и отдыха», - отметила Бите.

По словам основателя ставшего известным во всем мире Robot Muralist Михкеля Йоала, сотрудничество с Samsung было захватывающим и полным вызовов, поскольку от рождения до реализации идеи прошла всего неделя.

«Когда компания Samsung обратилась к нам с идеей объединить классическое искусство с современными технологиями, мы немедленно ухватились за такую возможность. Обычно на реализацию подобных проектов уходит как минимум пара месяцев, но на этот раз все складывалось как нельзя лучше. Хотя работать пришлось и в ночные часы, мы очень рады, что район Теллискиви получил такую символичную, умную и юмористическую работу», - сказал Йоала.

Картина на стене была создана, чтобы отметить запуск новейших устройств Samsung: Galaxy Note20, Galaxy Tab S7, Galaxy Buds Live и Galaxy Watch3. Граффити можно полюбоваться по адресу Теллискиви, 64.