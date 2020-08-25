В Таллинне на Маарьямяги предложили установить скульптуру Девы Марии

Пыдер написал премьер-министру, министрам культуры, внутренних дел и окружающей среды, а также мэру Таллинна, что сейчас вскоре исполнится 800 лет с момента, когда Эстония получила название Маарьямаа (Маарьямаа, или Земля Девы Марии – название средневековой Ливонии, которое в 1201 году взял в оборот рижский епископ Альберт – прим. ред.), поэтому было бы уместно связать мемориал Маарьямяги с личностью Девы Марии.