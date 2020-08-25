В Таллинне на Маарьямяги предложили установить скульптуру Девы Марии

Архиепископ-эмерит Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Андрес Пыдер считает, что новое значение вызвавшему споры в обществе столичному мемориалу Маарьямяги могла бы придать скульптура Девы Марии, передает rus.err.ee.
Пыдер написал премьер-министру, министрам культуры, внутренних дел и окружающей среды, а также мэру Таллинна, что сейчас вскоре исполнится 800 лет с момента, когда Эстония получила название Маарьямаа (Маарьямаа, или Земля Девы Марии – название средневековой Ливонии, которое в 1201 году взял в оборот рижский епископ Альберт – прим. ред.), поэтому было бы уместно связать мемориал Маарьямяги с личностью Девы Марии.
"Личность Девы Марии многозначна, что позволяет вывести на первый план как любовь к матери и тему страдания, так и заботу и верность. В таком виде комплекс хорошо дополнит расположенный рядом мемориал жертвам коммунизма", – написал Пыдер.
Он считает, что личность Девы Марии подходит разным народам, способна объединить различные конфессии и помочь преодолеть историческую конфронтацию.
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