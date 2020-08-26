Света, тебя обманули!

Света, ты права. Тебя обманули, когда сказали, что для успеха в этой стране достаточно хорошо учиться, выучить эстонский язык и много трудиться. Оказывается, что этого недостаточно, когда у тебя русская фамилия или когда ты родился в маленьком городке, или не дай бог, когда у тебя не самое крепкое здоровье. Разреши мне, восхищаясь твоей смелостью, выразить надежду на возможность изменений после того, что я услышала от тебя, а потом и перечитала несколько раз. Я разделяю твою боль. Я не член Рийгикогу и пока не могу исправить того, что происходит в нашей стране. Но должна об этом говорить, чтобы не молчать и потом не искать виновных.

Ты (пишу "ты", думаю "Вы", с уважением) права во всем, что сказала, остро и эмоционально, но правильно. Но когда я прочитала отзывы политиков, поняла, что нас ведь опять обманывают и это делается одновременно с согласием с тобой. Одни тебе отвечают, что да, нужна настоящая интеграция и для этого нам надо защищать отделенные от остального общества русские школы. А другие тебе говорят, что да, нужна интеграция, поэтому, наоборот, нужно закрыть русские школы, перевести их на эстонский язык. И так мы опять, уже не знаю в который раз, будем вести эту войну, где одна партия на одной стороне баррикад против всех других. И опять у избирателей поднимутся страх и волнение, их будут призывать защищать будущее своих детей, а потом про это все забудут... до следующих выборов.

Мне так хочется закончить эту воину, в которой больше всего страдают наши дети. Ведь это война моего поколения. Нам, кому сегодня 50, надо было в свое время бороться не за язык, мы очень переживали и даже, можно сказать, пострадали. Мы носим обиды. А нашим детям это чуждо, они хотят просто учиться в хорошей школе, которая находится в современном здании (ты видела, как выглядят школы города Кохтла-Ярве?), с хорошими профессиональными учителями и учебниками, хоть на русском, хоть на эстонском или, может, даже на английском. Мы, поколение твоих родителей, все ещё ведем свою войну, не понимая, что это вредит вам, нашим детям. Извини, Света, если можешь. Я тебя услышала.

Продолжай говорить, ведь если ты замолчишь, то те, кто сегодня уже манипулируют твоими словами, используют твое молчание как свою победу. А те, кто только решается на выражение несогласия, будут еще долго ждать подходящего случая.

Я благодарю тебя за то, что ты проложила еще одну ступеньку к тому, что сдвинет нас с мертвой точки. По крайней мере, у меня появилась опять надежда, ты мне дала новую силу и веру в то, что мы не запихиваем проблемы под ковер и что новое поколение не сдалось и не ушло в себя, а все-таки смотрит на общество и борется за свое будущее