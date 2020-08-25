Власти Латвии обсудят вопрос включения Литвы в список стран с высоким риском заражения Covid-19

Во вторник правительство Латвии планирует обсудить вопрос о возможном включении Литвы в список стран, наиболее затронутых пандемией "Covid-19", сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Правительство сегодня заслушает отчет Министерства внутренних дел о контроле государственной границы в условиях распространения Covid-19.
На просьбу прокомментировать быстрый рост заболеваемости Covid-19 в Литве и возможные действия Латвии в связи с этим, Кариньш ответил, что он отслеживает ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в различных странах Европейского союза, однако больше всего его беспокоит именно ситуация в соседних странах.
С конца июля в Литве наблюдается резкий рост числа заражений Covid-19. С 1 по 23 августа в Литве было зарегистрировано 563 новых случая коронавируса, что составляет 21% общего числа случаев Covid-19, зарегистрированных в стране с начала пандемии.