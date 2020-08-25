Вт, 25.08.2020
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  • Власти Латвии обсудят вопрос включения Литвы в список стран с высоким риском заражения Covid-19

Власти Латвии обсудят вопрос включения Литвы в список стран с высоким риском заражения Covid-19

Рижский аэропорт.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Во вторник правительство Латвии планирует обсудить вопрос о возможном включении Литвы в список стран, наиболее затронутых пандемией "Covid-19", сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Правительство сегодня заслушает отчет Министерства внутренних дел о контроле государственной границы в условиях распространения Covid-19.

На просьбу прокомментировать быстрый рост заболеваемости Covid-19 в Литве и возможные действия Латвии в связи с этим, Кариньш ответил, что он  отслеживает ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в различных странах Европейского союза, однако больше всего его беспокоит именно ситуация в соседних странах.

С конца июля в Литве наблюдается резкий рост числа заражений Covid-19. С 1 по 23 августа в Литве было зарегистрировано 563 новых случая коронавируса, что составляет 21% общего числа случаев  Covid-19, зарегистрированных в стране с начала пандемии.

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