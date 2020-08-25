Власти Латвии обсудят вопрос включения Литвы в список стран с высоким риском заражения Covid-19

На просьбу прокомментировать быстрый рост заболеваемости Covid-19 в Литве и возможные действия Латвии в связи с этим, Кариньш ответил, что он отслеживает ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в различных странах Европейского союза, однако больше всего его беспокоит именно ситуация в соседних странах.