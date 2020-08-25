Вт, 25.08.2020
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  • Жизнь стала невыносимой: квартиросъемщик организовал протест перед горуправой

Галерея ⟩ Жизнь стала невыносимой: квартиросъемщик организовал протест перед горуправой

В то время, когда Раквереская горуправа отправилась на собрание соцотдела, Айво разбил перед зданием горуправы палатку, чтобы выразить протест против ставшей невыносимой жизни, пишет Virumaa Teataja.

Снимающий квартиру в Раквере на улице Теэстузе Айво объяснил, что владелец квартиры поднял цену за съем жилья и он больше не в состоянии справиться с оплатой. «Ничего, проживу и в палатке», - указывает он на установленное перед горуправой жилье. По его словам, город помог ему оплатить только один месяц аренды.

Мэр Раквере Трийн Варек сказала, что протест был начат не с того конца. Во-первых, демонстрация была не зарегистрирована и, по словам мэра, следует всегда поговорить с властями города о своих проблемах. С этим человек было достигнуто соглашение, что завтра будет проведена встреча в более спокойной атмосфере.

Под присмотром полиции Айво собрал свои вещи и ушел.

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