Восемь практических советов по выбору обстановки для комнаты школьника

Дизайнер интерьера K-Rauta Александра Чуфарина дает советы, как обставить комнату для учебы или работы на дому.

1. Стул – это самое важное

Как правило, самым важным предметом мебели в комнате школьника считается подходящий письменный стол, но куда важнее удобный эргономичный стул. Неподходящее кресло вредит спине, а лечить больную спину дороже, чем купить хорошее офисное кресло. Главное, чтобы у него была удобная спинка, обеспечивающая нужную поддержку, и, по возможности, подлокотники. Офисное кресло не обязано быть серым и незаметным, как в настоящем офисе – можно выбрать яркое, с броским дизайном, соответствующим интерьеру.

2. Света должно быть много

Второй крайне важный параметр для учебы – достаточное количество света, как естественного, так и искусственного. Конечно, идеальным был бы естественный дневной свет, но солнце не должно светить в глаза. Желательно, чтобы окно было сбоку от письменного стола, а не прямо перед ним или позади. Если окно выходит на юг, а стол находится под окном, нужно позаботиться о хороших рулонных шторах. Поскольку зимой темнеет рано, даже для светлой комнаты понадобится дополнительно точечное освещение – это может быть регулируемая настольная лампа или торшер, светильник на прищепке, который можно закрепить в нужном месте, или утопленная светодиодная полоска на нижней стороне полки над столом. Главное, чтобы потолочный светильник не был основным источником света при работе.

3. Письменный стол не обязан быть массивным

Поскольку с годами и работа, и учеба сильно изменились, в детскую комнату не обязательно ставить массивный письменный стол с многочисленными ящиками: большая часть информации из папок, книг и с бумаги переместилась в компьютер либо на облачные или миниатюрные носители данных. Вместо классического стола можно приобрести качественную столешницу, которую можно установить хоть от стены до стены и дополнить ножками, подходящими к интерьеру. Ассортимент столешниц очень разнообразен, и в строительном магазине ее для вас вырежут по заданным размерам. Если в семье есть еще дети или работающие из дома взрослые, за таким столом при необходимости может поместиться несколько стульев. Если вы решили сделать стол своими руками, важнее всего установить правильную высоту, которая подходит для всех, кто будет его использовать. В то же время можно применить и ножки, регулируемые по высоте.

4. На полках проще сохранять порядок, чем в ящиках

Не стоит оснащать стол большими тумбами с ящиками – большинству детей будет действительно сложно содержать их в порядке. Лучше повесьте над столом полки, откуда удобно брать вещи, да и соблюдать порядок на них проще.

5. Практичный ящик с инструментами

В случае ротации тех, кто работает за одним столом, каждому имеет смысл завести коробку для хранения необходимых для работы или учебы предметов, которую можно снять с полки или вынуть из шкафа именно на время работы. У детей поменьше в ней могут храниться карандаши, бумага, краски и кисточки; у детей постарше – циркуль, транспортир, линейка, а у родителей – личная компьютерная мышь и зарядное устройство.

6. Напоминания на видном месте

В то время как взрослые и подростки для заметок в основном пользуются компьютером или смарт-устройствами, младшим школьникам напоминания нужны в физическом виде на высоте глаз. Для этого над столом школьника можно повесить специальный инфостенд – пробковый или окрашенный магнитной краской либо краской для имитации меловой доски.

7. Не забывайте о розетках

В большинстве случаев у рабочего стола требуется несколько розеток для компьютера, лампы и зарядных устройств. Всегда можно применить удлинитель с несколькими розетками, но лучше поместить его в декоративную коробку или прикрепить снизу к столешнице, чтобы под ногами не мешал клубок проводов.

8. Держите ноги в тепле