Вт, 25.08.2020
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Хорошая новость для пассажиров: уплотняется расписание движения поездов

Поезд Elron.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Завершаются основные работы по ремонту железной дороги в западном направлении, и через неделю, с 31 августа, добавятся отправления поездов в Кейла, Палдиски, Клоогаранна и Турба. При этом пользоваться автобусами более не придется.

«Существенно влияющие на движение поездов ремонтные работы выходят на финишную прямую, и мы рады, что непосредственно перед началом учебного года сможем уплотнить расписание движения также на западном направлении, – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - Между Таллинном и Кейла будет восстановлена предремонтная частота движения, и до Палдиски и Турба можно будет вновь доехать быстрее, чем в последние недели. Также ни одно отправление поезда не будет подменяться автобусами. Однако время в пути на участках Кейла-Турба и Кейла-Палдиски будет немного дольше обычного, но мы надеемся, что и оно вернется в норму в конце сентября».

Расписания движения опубликованы на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ. Информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

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