Хорошая новость для пассажиров: уплотняется расписание движения поездов

«Существенно влияющие на движение поездов ремонтные работы выходят на финишную прямую, и мы рады, что непосредственно перед началом учебного года сможем уплотнить расписание движения также на западном направлении, – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - Между Таллинном и Кейла будет восстановлена предремонтная частота движения, и до Палдиски и Турба можно будет вновь доехать быстрее, чем в последние недели. Также ни одно отправление поезда не будет подменяться автобусами. Однако время в пути на участках Кейла-Турба и Кейла-Палдиски будет немного дольше обычного, но мы надеемся, что и оно вернется в норму в конце сентября».