Построенный на многомиллионные европособия порт годами стоит непригодным к эксплуатации

Именно это произошло с портом Яагупи, на развитие которого были потрачены сотни тысяч евро налогоплательщиков, но который, несмотря на большие денежные вливания, никак не эксплуатируется. Он просто стоит, как памятник пустой трате денег и бессмысленных разработок.

Хозяин рыбного хутора Наари в селе Яагупи Аво Наар говорит, что местные жители называют порт Яагупи танцплощадкой. В частности, здесь лично отплясывал глава правительства Юри Ратас. Шел 2017 год, и вот-вот должен был начаться десятый фестиваль "Закат в Кабли". Это был прекрасный праздник, вспоминает Наар: он угощал Ратаса копченой рыбой, премьер-министр ее нахваливал.

К тому времени уже был построен красивый причал, который стоит до сих пор. Территория порта образовалась здесь гораздо раньше. Хотя рыбу в Яагупи ловили и до того, подобие порта появилось в 1990-х годах, благодаря тому, что несколько местных жителей скинулись и построили красивые, хотя и довольно короткие, пирсы. Потом деньги закончились, строительство порта остановилось на полпути. Проект остался незавершенным.

Однако кое-как порт можно было использовать, время от времени проводилось его техническое обслуживание. Последняя суббота августа 2006 года вошла в историю волости тем, что в только что углубленном порту пришвартовалась первая парусная яхта. Капитан яхты Allegro Юрий Петров сказал тогда Pärnu Postimees, что интерес мореходов к Яагупи возрастает из-за того, что он находится в правильном месте для того, чтобы делать остановку между островом Кихну и латвийским городом Салацгрива.

Туристы удивляются

«Волость Хяэдемеэсте - известное и привлекательное место для пляжного отдыха, особенно с точки зрения плавания, а также использования водного транспорта. Из местных портов в море выходят и профессиональные рыбаки, и рыбаки-любители. Пярну и Рижский залив активно рекламируются в европейском яхтенном сообществе: это повышает осведомленность о регионе и вызывает больший интерес к туризму».

Об этом заявил член правления некоммерческого объединения Jaagupi Vabatahtlik Merepääste («Добровольная служба спасения на море Яагупи») и депутат волостного собрания Вирго Вахенымм в статье, опубликованной в газете волости Хяэдемеэсте в феврале прошлого года.

И он прав, этот район интересен морским туристам. Рядом с гаванью Яагупи находится популярное место - известный на международном уровне Центр отдыха Kosmonautika. Руководитель этого центра Айвар Мерила, отвечая на вопрос, как обстоят дела с морским туризмом, признает, что заинтересованные люди есть. Но когда они слышат, что порт вроде бы существует, но для прибывающих морских туристов его нет, это вызывает изумление.