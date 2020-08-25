Построенный на многомиллионные европособия порт годами стоит непригодным к эксплуатации

Часто в случае объектов, построенных за счет европособий, говорят о том, какую выгоду от них получают целые сообщества. Однако порой случается, что созданное при финансовой поддержке ЕС оказывается столь же полезным, как гавань посреди песчаной пустыни, пишет Pärnu Postimees.
Именно это произошло с портом Яагупи, на развитие которого были потрачены сотни тысяч евро налогоплательщиков, но который, несмотря на большие денежные вливания, никак не эксплуатируется. Он просто стоит, как памятник пустой трате денег и бессмысленных разработок.
Хозяин рыбного хутора Наари в селе Яагупи Аво Наар говорит, что местные жители называют порт Яагупи танцплощадкой. В частности, здесь лично отплясывал глава правительства Юри Ратас. Шел 2017 год, и вот-вот должен был начаться десятый фестиваль "Закат в Кабли". Это был прекрасный праздник, вспоминает Наар: он угощал Ратаса копченой рыбой, премьер-министр ее нахваливал.
К тому времени уже был построен красивый причал, который стоит до сих пор. Территория порта образовалась здесь гораздо раньше. Хотя рыбу в Яагупи ловили и до того, подобие порта появилось в 1990-х годах, благодаря тому, что несколько местных жителей скинулись и построили красивые, хотя и довольно короткие, пирсы. Потом деньги закончились, строительство порта остановилось на полпути. Проект остался незавершенным.
Однако кое-как порт можно было использовать, время от времени проводилось его техническое обслуживание. Последняя суббота августа 2006 года вошла в историю волости тем, что в только что углубленном порту пришвартовалась первая парусная яхта. Капитан яхты Allegro Юрий Петров сказал тогда Pärnu Postimees, что интерес мореходов к Яагупи возрастает из-за того, что он находится в правильном месте для того, чтобы делать остановку между островом Кихну и латвийским городом Салацгрива.
Туристы удивляются
«Волость Хяэдемеэсте - известное и привлекательное место для пляжного отдыха, особенно с точки зрения плавания, а также использования водного транспорта. Из местных портов в море выходят и профессиональные рыбаки, и рыбаки-любители. Пярну и Рижский залив активно рекламируются в европейском яхтенном сообществе: это повышает осведомленность о регионе и вызывает больший интерес к туризму».
Об этом заявил член правления некоммерческого объединения Jaagupi Vabatahtlik Merepääste («Добровольная служба спасения на море Яагупи») и депутат волостного собрания Вирго Вахенымм в статье, опубликованной в газете волости Хяэдемеэсте в феврале прошлого года.
И он прав, этот район интересен морским туристам. Рядом с гаванью Яагупи находится популярное место - известный на международном уровне Центр отдыха Kosmonautika. Руководитель этого центра Айвар Мерила, отвечая на вопрос, как обстоят дела с морским туризмом, признает, что заинтересованные люди есть. Но когда они слышат, что порт вроде бы существует, но для прибывающих морских туристов его нет, это вызывает изумление.
Тогдашний советник волости Хяэдемеэсте по развитию и окружающей среде Мерле Лооринг сказала, что в будущем глубина фарватера порта, т.е. входного канала, может составить четыре с половиной метра, а причаливать к нему смогут до 50 яхт. Такой ход событий оживил бы регион, считала тогда советник.
Тем временем порт, который, казалось, никому не принадлежал, сумел стать собственностью муниципалитета - для того, чтобы волость могла лучше развивать его на благо общества. В конце концов, объекты местного самоуправления получают больше средств государственной поддержки.
В 2013 году, будущее уже казалось довольно радужным. Затем при поддержке Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) была распределена полученная из Европейского фонда рыболовства помощь в размере почти 400 000 евро на реконструкцию порта. Всё для блага местных рыбаков.
Тогда-то здесь и был построен шикарный пирс. В то же время была построена и новая подъездная дорога к порту, территория перед новым причалом была очищена, а фарватер снова углублен, так что на момент открытия порта его средняя глубина составляла 2,5 метра. Этого достаточно даже для килевых яхт, не говоря уже о рыбацких лодках. Но дальше с проектом случилось то, что иногда случается.
Выброшенные деньги
Наар вспоминает, как осенью 2014 года он возвращался с моря. По совпадению, в этот момент порт Яагупи посещал Тыну Канн, журналист Pärnu Postimees, удивлявшийся тому, как выглядела тогда высадка на берег: перед тем, как войти в новый порт, рыбак остановил лодку, вылез из нее, перетащил через подводную песчаную насыпь и лишь затем смог продолжить путь в гавань.
Причем, как ни странно, происходило это не у нового причала, а на противоположном берегу, где не было ничего, кроме одиноко стоявшей машины.
Причина такого странного поведения заключалась в том, что, хотя волость с энтузиазмом приступила к строительству порта, имея в распоряжении большую сумму денег, работа началась не с того конца.
Как припоминает Наар, чиновникам действительно сказали, что вместо строительства нового причала удлинят существующие пирсы. За счет углубления фарватера часть морского дна была поднята между причалами до края более короткого или более низкого причала. Однако волны смыли песок обратно во входной канал, заполнив его сильнее, чем раньше.
Причал не подходит даже для рыбаков. Во-первых, он слишком высок, а во-вторых, закон запрещает выгружать там рыбу: причал рыболовного порта должен быть наклонен не к морю, а к суше: вода не должна стекать прямо из ящиков с рыбой в море, а должна предварительно очищаться.
Однако эти наблюдения и рекомендации прошли мимо цели. Сначала казалось, что, может быть, ничего страшного: обещали же, что это только первый этап развития порта. К сожалению, еще тогда в волости никто не мог сказать, когда состоится следующий.
На сегодня ситуация точно такая же. Этого не знают ни муниципальные чиновники, ни Наар. Добравшись до берега, он показывает журналисту колодец и вынутые из него трубы. По непонятной причине, хотя колодец и трубопровод были достроены, на них не поставили краны, так что воды оттуда никак не заполучить.
Наар спрашивает, действительно ли деньги, полученные в качестве пособия, можно так выбрасывать на ветер.
Жизнь показала другое
В последний раз Pärnu Postimees писал о недочетах порта пять лет назад. Тогда чиновники волости увидели спасательный круг для порта в поиске оператора в рамках тендера. В течение следующих 15 лет им должна была управлять частная компания с ограниченной ответственностью Wetmen, представитель которой в то время считал, что впереди - большие разработки, и жизнь в порту только закипит.
Тем временем волость и PRIA дошли до суда из-за порта. Но причина заключалась не в том, что здание нельзя было использовать, а в том, что PRIA затребовал обратно часть пособия, потому что причал был сделан из бетона, а не из металла. Многолетний спор закончился победой волости. «Мы полностью удовлетворены решением, справедливость восторжествовала», - сказал в прошлом году волостной старейшина Карел Тёльп.
Правосудие, возможно, и победило, но, к сожалению, позитивный настрой старейшины не изменил реальной ситуации, при которой порт не работает, а его управляющий не считает возможным выполнить взятые на себя обязательства.
Представитель Wetmen Кайдо Вайк утверждает, что когда они подписали контракт на управление портом, они были уверены, что смогут справиться с этой работой. К сожалению, жизнь показала обратное. Причалы в гавани недостроены, и вода залива с силой выталкивает песок в порт.
По словам Вайка, для них порт также не несет никакой пользы: у причала стоит принадлежащий компании земснаряд, который в изменившихся рыночных условиях больше нигде в Эстонии использовать нельзя. Однако, по его мнению, очистка местного порта была бы слишком дорогостоящей и не обеспечивала бы эффективности.
Компания не считает возможным обновление причалов порта, указывая, что это будет стоить до двух миллионов евро. По заверению Вайка, для оператора эти расходы не окупятся. На вопрос, почему компания не расторгает договор, не последовало однозначного ответа. Однако понятно, что ни одна компания не хочет нести ненужные или чрезмерные расходы, которые могут нанести ей вред.
Старейшина дал задание
Но почему муниципалитет не расторгает договор в одностороннем порядке, если он не выполняется? Заместитель волостного старейшины Хяэдемеэсте Сийм Суурсильд сказал, что старейшина волости Карел Тёльп поручил ему серьезно отнестись к происходящему в порту. Но некоторые вопросы пока остаются без ответа, поскольку он находится в должности всего несколько недель.
Суурсильд объясняет, что чиновники не сидели сложа руки, и с управляющим порта уже посоветовались. Вице-старейшина также знает, что у порта есть недостатки. Он даже говорит, что согласно одному исследованию, это место считается бесперспективным для порта. Кроме того, администратор просто не может держать порт открытым все время. Хотя по соглашению волость могла бы выполнять необходимую работу сам, вероятно, банкротить таким образом небольшую компанию не очень разумно.
Сейчас решение ищут, но на это потребуется время. Например, Wetmen обратился за поддержкой к эстонско-латвийской программе с просьбой поддержать различные работы: улучшение навигационной разметки, защитных опор и проездов, прием сточных вод, строительство причалов и подсобных помещений, мусорных баков и туалетов, обслуживающих гостевые причалы.
К сожалению, возможных денег от проекта оказалось слишком мало для осуществления этой деятельности, и компания отказалась от этой возможности. Это было в прошлом году. Что будет дальше, не ясно, и судьба в значительной степени находится в руках чиновников.
Все эти планы и разговоры мало что значат для Аво Наара, который, будучи одним из последних местных рыбаков, хочет и дальше ходить в море и не уехал работать в Финляндию. Он воспитал сына, который увлекается рыбной ловлей, но сейчас мальчик в столице. «Как может молодая семья зарабатывать на жизнь, если порт нельзя использовать?» - спрашивает он. Но на самом деле этот вопрос, наверное, пока риторический.