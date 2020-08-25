Потерявшийся смартфон Samsung теперь можно найти, даже если он не подключен к Wi-Fi или сотовой сети

Компания Samsung расширила возможности функции Find My Mobile на своих смартфонах. Теперь функция, предназначенная для поиска пропавшего смартфона линейки Galaxy, работает даже в тех случаях, когда устройства не подключено к сотовой сети или Wi-Fi. На это обратили внимание пользователи соцсетей, пишет Newsru.
Как пишет The Verge, для поиска таких смартфонов теперь используются возможности других устройств Galaxy: находящиеся поблизости от пропавшего смартфона устройства могут определить его примерное местоположение. При этом пока неизвестно, какая именно технология применяется при таком поиске, и какие именно устройства ее поддерживают.
По умолчанию функция поиска устройств, не подключенных к интернету отключена - для ее активации необходимо зайти в настройки и изменить их. После активации смартфон также будет работать и в качестве поискового устройства для других пропавших аппаратов.
Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020
Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X
Изменение функции Find My Mobile в перспективе могут оценить путешественники. Когда человек находится за границей, его смартфон далеко не всегда подключен к Wi-Fi или сотовой сети, а потеря устройства в поездке может стать настоящей катастрофой.