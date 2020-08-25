Вт, 25.08.2020
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  • Потерявшийся смартфон Samsung теперь можно найти, даже если он не подключен к Wi-Fi или сотовой сети

Потерявшийся смартфон Samsung теперь можно найти, даже если он не подключен к Wi-Fi или сотовой сети

Samsung Galaxy Z Flip.

ФОТО: ROBIN UTRECHT/AFP

Компания Samsung расширила возможности функции Find My Mobile на своих смартфонах. Теперь функция, предназначенная для поиска пропавшего смартфона линейки Galaxy, работает даже в тех случаях, когда устройства не подключено к сотовой сети или Wi-Fi. На это обратили внимание пользователи соцсетей, пишет Newsru.

Как пишет The Verge, для поиска таких смартфонов теперь используются возможности других устройств Galaxy: находящиеся поблизости от пропавшего смартфона устройства могут определить его примерное местоположение. При этом пока неизвестно, какая именно технология применяется при таком поиске, и какие именно устройства ее поддерживают.

По умолчанию функция поиска устройств, не подключенных к интернету отключена - для ее активации необходимо зайти в настройки и изменить их. После активации смартфон также будет работать и в качестве поискового устройства для других пропавших аппаратов.

Изменение функции Find My Mobile в перспективе могут оценить путешественники. Когда человек находится за границей, его смартфон далеко не всегда подключен к Wi-Fi или сотовой сети, а потеря устройства в поездке может стать настоящей катастрофой.

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