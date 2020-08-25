Цифровая ошибка на несколько минут сделала клиента банка миллиардером

Клиент американского банка по ошибке ненадолго стал миллиардером, обнаружив на своем счете $2,45 млрд долларов, пишет Postimees. Эти «15 минут безумного богатства» оказались ошибкой с отображением данных, пояснил банк.
Клиент Bank of America в американском штате Массачусетс, психиатр Блез Агирре, внезапно обнаружил, что на его счет поступило $2,45 млрд, сообщает Bloomberg.
Банк пояснил, что это была ошибка, которую уже исправили.
Сумма отобразилась на счете Агирре как на сайте, так и в мобильном приложении банка.
Сначала мужчина думал, что Bank of America обнаружит ошибку самостоятельно, но когда этого не произошло, Агирре обратился к менеджеру.
В итоге банк исправил ошибку только после того, как Bloomberg с ним связался.
«Это была ошибка с отображением и ничего более. Она была исправлена», — сообщил представитель Bank of America Билл Холдин.