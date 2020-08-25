Цифровая ошибка на несколько минут сделала клиента банка миллиардером

Клиент Bank of America в американском штате Массачусетс, психиатр Блез Агирре, внезапно обнаружил, что на его счет поступило $2,45 млрд, сообщает Bloomberg.

Банк пояснил, что это была ошибка, которую уже исправили.

Сумма отобразилась на счете Агирре как на сайте, так и в мобильном приложении банка.

Сначала мужчина думал, что Bank of America обнаружит ошибку самостоятельно, но когда этого не произошло, Агирре обратился к менеджеру.

В итоге банк исправил ошибку только после того, как Bloomberg с ним связался.