Вт, 25.08.2020
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  • Уютный дом, Эмайыги практически во дворе, свой лодочный причал - о чем еще мечтать?

Уютный дом, Эмайыги практически во дворе, свой лодочный причал - о чем еще мечтать?

Maja Emajõe ürgorus.

ФОТО: KV.EE

У жителей этого дома возникает непреходящее ощущение бесконечного отпуска - написано в объявлении о продаже, передает портал Kodustiil.

Расположенный  всего в 20 минутах езды от Тарту, построенный в 2007 году дом общей площадью 132 квадратных метра, находится в уединенном зеленом месте. 

Дом в долине Эмайыги.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся кухня-гостиная, спальня, кабинет, туалет, баня и терраса площадью 32 квадратных метра. На втором этаже - две спальни, туалет и балкон площадью 14 квадратных метров.

Дом в долине Эмайыги.

ФОТО: KV.EE

На участке также находится надворная постройка площадью 54 квадратных метра. При желании, за 500 евро в год, можно арендовать лодочный причал. 

Дом в долине Эмайыги.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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