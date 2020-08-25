Уютный дом, Эмайыги практически во дворе, свой лодочный причал - о чем еще мечтать?

Расположенный всего в 20 минутах езды от Тарту, построенный в 2007 году дом общей площадью 132 квадратных метра, находится в уединенном зеленом месте.

Дом в долине Эмайыги. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся кухня-гостиная, спальня, кабинет, туалет, баня и терраса площадью 32 квадратных метра. На втором этаже - две спальни, туалет и балкон площадью 14 квадратных метров.

Дом в долине Эмайыги. ФОТО: KV.EE

На участке также находится надворная постройка площадью 54 квадратных метра. При желании, за 500 евро в год, можно арендовать лодочный причал.

Дом в долине Эмайыги. ФОТО: KV.EE