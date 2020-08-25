Эстония помогла деньгами из коронавирусного бюджета международному бизнесу быстрых кредитов

Полмиллиона евро – это слезы по сравнению с тем, что коронакризисная кубышка KredEx составляет полтора миллиарда. И все же выданный работающему в сфере быстрых кредитов предприятию Fiizy OÜ кредит оборотного капитала является одним из крупнейших чрезвычайных займов, которые KredEx в последние месяцы распределял, пишет Postimees.
«Мы не занимаемся бизнесом быстрых кредитов. Мы являемся посредниками между клиентами и поставщиками финансовых услуг, в том числе, банками», - сказал по телефону руководитель Fiizy Расмус Вооглайд, попросив прислать вопросы письменно. На них ответил другой учредитель Андрес Мейре (см. ниже). Это факт, что можно аргументированно утверждать, что технически Fiizy не совсем является бизнесом быстрых кредитов. То есть, предприятие само кредиты не выдает, но предлагает портал, на котором собраны кредиторы, а Fiizy составляет кредитные рейтинги. На практике же речь идет о быстрых кредитах, бизнес в большей степени ведется в Польше и в испаноязычных странах.
Все условия выполнены
До сих пор KredEx объяснял раздачу денег тем обстоятельством, что для получения кредитов-дотаций установлены четкие правила, и если предприятие получило кредит, значит, оно их все выполнило. В данном случае за государственный счет, точнее на деньги налогоплательщика, был профинансирован бизнес быстрых кредитов в Польше, Испании и Латинской Америке. KredEx комментировать детально эту тему не хочет, ссылаясь на банковскую тайну.
В то же время что-то можно было бы и сказать, поскольку Fiizy OÜ не совсем обычное предприятие. Учрежденная в 2011 году фирма поначалу занималась рекламой, а в 2016 году перешла в кредитный бизнес. Учредителями предприятия являются Расмус Вооглайд и Андрес Мейер. С 2016 года дольщиком фирмы стал дядя Расмуса Вооглайда, политик из Партии реформ и нынешний член волостного собрания Виймси Мярт Вооглайд. Последний, комментируя свою связь с Fiizy изданию Äripäev, два года назад сказал, что в действительности большую часть работы сделала молодежь, а он присоединился к фирме из желания шагать в ногу со временем.
Предприятие рекламирует себя, как успешную финансово-техологическую фирму, которая также отмечалась Эстонским сообществом стартапов. Два года назад Аллан Мартинсон советовал присматривать за предприятием, и выделял его за приложение платежных услуг Monese. То, что в Эстонии о нем слышно мало, обусловлено тем, что фирма в основном ведет бизнес в Латинской Америке и Испании и под торговыми марками, которые с Fiizy не связываются: в Испании учредитель Fiizy Расмус Вооглайд создал фирму Arrow Capital Spain S.L., она управляет порталом под названием Solcredito.
И хотя в официальном вестнике фирма подчеркивает, что быстрыми кредитами она не занимается, технические именно на этом она зарабатывает деньги: на своей платформе работники фирмы сводят кредиторов и желающих взять кредит клиентов, люди могут сравнить имеющиеся на портале предложения и смотреть, чьим условиям они отвечают.
Испанское издание Economia Digital в своем сравнении порталов быстрых кредитов написало, что если вы хотите взять 600 евро на шесть месяцев у Solcredito, то придется заплатить как минимум 200 евро в виде процентов, а годовая ставка затратности кредита составляет 420 процентов. На самом портале Solcredito говорят, что самая высокая ставка затратности кредита у них составляет сумасшедшие 3752 процентов.
В последнем годовом финансовом отчете Fiizy написало, что коронакризис коснулся и его, а доходы от коммерческой деятельности упали на всех рынках: «Главной причиной падения является временное сокращение коммерческих объемов финансовых учреждений при адаптации к новым условиям». Также ссылаются на экономические и политические ограничения. В отчете написано, что в кризис на предприятии воспользовались возможностью получения дотации на зарплаты. По данным Кассы страхования от безработицы помощь была оказана 37 работникам на общую сумму более 100 000 евро.
Fiizy далеко не единственный такой портал: весной также работающий в Латинской Америке Райн Сепп сообщил, что фирма askRobin был вынужден привлечь 1,6 миллиона евро от инвесторов. Ему подставили плечо и многие местные инвесторы, в том числе создатель Pipedrive Таави Тамкиви и Рагнар Сассь. Фирма работает главным образом в Мексике, Аргентине и Колумбии.
1000 процентов в год
Райн Сепп отметил, что ситуация в Латинской Америке сейчас очень плохая: «У нас [в Эстонии] медицинский кризис на данный момент закончился, думают только о том, можно ли с приходом новой волны сделать какие-то правила по-другому. А Латинская Америка – это настоящий эпицентр эпидемии. Бразилия, например, подошла к отметке в 100 000 смертей. Там все полностью вышло из-под контроля. Я считаю, что будет мрачная осень, поскольку там нет таких вещей, как пособия для безработных и другое: люди платят меньше налогов, поэтому несут личную ответственность».
Он опроверг мнение о том, что во время кризиса дела у бизнеса на кредитах пошли в гору: «Клиенты, конечно, стоят в очереди, но в целом кредиторы в кризис становятся более консервативными, зарабатывают скорее на имеющихся клиентах, новых брать не хотят, поскольку новый клиент – рисковый клиент. Меня не удивит, если у части кредитных контор рухнула половина кредитных объемов», - объяснил давно наблюдающий за этим бизнесом Сепп, который сказал, что askRobin сейчас сосредоточен на развитии собственных продуктов, и планы по расширению сейчас не составляются.
О таких порталах говорят, что благодаря их деятельности, кредиты получают люди, которые не могут получить официального финансирования через банки, и могут пользоваться только ломбардами или услугами не заслуживающих доверие кредиторов. Например, потому, что человек не имеет официальной работы или банковского счета.
В то же время звучит критика о том, что если у человека нет банковского счета или кредитоспособности, это часто означает, что он настолько рискованный, что ему вменяют крутые проценты. 1000 и больше процентов в год в случае таких кредитов не являются редкостью, но для находящихся в сложном положении людей это означает и возникновение еще более тяжелого материального положения. А бизнес весьма прибыльный: проценты настолько высокие, что многие люди не могут вернуть кредит, но беды тут нет, поскольку поступающие от других людей проценты компенсируют эти потери с лихвой.
Комментарий Андреса Мейера
Fiizy учрежденное в Эстонии и имеющее здесь штаб-квартиру технологическое предприятие, которое собирает на платформе типа «marketplace» для частных лиц продукцию финансирования, а также предлагает для финансовых учреждений синтезированную и обогащенную информацию о кредитоспособности клиентов, желающих получить кредит. На основании полученных от нас контактов и данных, финансовые учреждения могут оценить способность желающего получить кредит человека выплатить этот кредит. Само Fiizy финансовых услуг не оказывает. Нашим целевым рынком являются Испания, Польша, Мексика, Аргентина и Перу.
С самого основания Fiizy постоянно работало с прибылью, увеличивая доходы от продаж в среднем на 139 процентов в год. В 2019 году Fiizy выплатило Эстонской Республике в виде налога на рабочую силу 1,6 миллиона евро. В 2019 году наши клиенты среди финансовых учреждений выдали через нас кредитов на сумму более 400 миллионов евро. На всех целевых рынках каждый месяц на нашу платформу заходят более 850 000 посетителей. К нашей системе подключены почти 200 финансовых учреждений, самыми известными из которых являются Santander, Citibank, BBVA, Amex, Cofidis, Younited Credit, Ferratum и другие.
Во время экономических и политических ограничений, сопряженных с всемирной пандемией Covid-19, у присоединенных к нашей платформе финансовых учреждений возникло временное сокращение коммерческих объемов для адаптации к новым условиям, что оказало свое влияния и на денежные потоки Fiizy.
В контексте экономического спада и увеличения безработицы кредиторы повышают требования по оценке рискованности получателя кредита, чтобы держать под контролем долю так называемых плохих кредитов. Вместе с нашими партнерами мы работаем над разработкой продукции, отвечающей новым потребностям. KredEx удовлетворил наше ходатайство о выдаче кредита оборотного капитала в размере 500 000 евро, целью которого является финансирование оборотного капитала.
Рынки Fiizy:
- Перу
- Испания
- Польша
- Мексика
- Аргентина