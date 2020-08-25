Эстония помогла деньгами из коронавирусного бюджета международному бизнесу быстрых кредитов

Комментарий Андреса Мейера

Fiizy учрежденное в Эстонии и имеющее здесь штаб-квартиру технологическое предприятие, которое собирает на платформе типа «marketplace» для частных лиц продукцию финансирования, а также предлагает для финансовых учреждений синтезированную и обогащенную информацию о кредитоспособности клиентов, желающих получить кредит. На основании полученных от нас контактов и данных, финансовые учреждения могут оценить способность желающего получить кредит человека выплатить этот кредит. Само Fiizy финансовых услуг не оказывает. Нашим целевым рынком являются Испания, Польша, Мексика, Аргентина и Перу.

С самого основания Fiizy постоянно работало с прибылью, увеличивая доходы от продаж в среднем на 139 процентов в год. В 2019 году Fiizy выплатило Эстонской Республике в виде налога на рабочую силу 1,6 миллиона евро. В 2019 году наши клиенты среди финансовых учреждений выдали через нас кредитов на сумму более 400 миллионов евро. На всех целевых рынках каждый месяц на нашу платформу заходят более 850 000 посетителей. К нашей системе подключены почти 200 финансовых учреждений, самыми известными из которых являются Santander, Citibank, BBVA, Amex, Cofidis, Younited Credit, Ferratum и другие.

Во время экономических и политических ограничений, сопряженных с всемирной пандемией Covid-19, у присоединенных к нашей платформе финансовых учреждений возникло временное сокращение коммерческих объемов для адаптации к новым условиям, что оказало свое влияния и на денежные потоки Fiizy.

В контексте экономического спада и увеличения безработицы кредиторы повышают требования по оценке рискованности получателя кредита, чтобы держать под контролем долю так называемых плохих кредитов. Вместе с нашими партнерами мы работаем над разработкой продукции, отвечающей новым потребностям. KredEx удовлетворил наше ходатайство о выдаче кредита оборотного капитала в размере 500 000 евро, целью которого является финансирование оборотного капитала.