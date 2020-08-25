Рынки акций Европы растут вслед за фондовым рынком США

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:38 по Таллинну поднялся на 0,34% и составил 372,10 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,18%, немецкий DAX - на 0,48%, французский CAC 40 - на 0,73%. Итальянский FTSE MIB набрал 0,23%, испанский IBEX 35 - 0,57%.

Поддержку рынкам в том числе оказали сообщения о прогрессе в реализации торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

"Обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе регулярной телефонной беседы были затронуты вопросы, касающиеся шагов Китая по осуществлению предусмотренных соглашением структурных изменений.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем.

Рынки продолжают следить за ситуацией с пандемией коронавируса и разработкой методов лечения.

Эффективность лечения инфицированных коронавирусом пациентов при помощи плазмы крови, взятой у переболевших COVID-19 людей, пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных, сообщает агентство Associated press со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Результаты этой терапии не информативны. В данный момент доказательства ее эффективности носят очень низкокачественный характер", - заявила заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она пояснила, что в ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального, и специалисты должны продолжать сбор данных на этот счет. Также она напомнила, что из-за индивидуальных особенностей крови у конкретного человека, переболевшего коронавирусом, подобное лечение не может носить стандартизированный характер.

Опубликованные во вторник статистические данные указали на падение ВВП Германии во втором квартале рекордными темпами с 1970 года.

Экономика Германии во втором квартале 2020 года сократилась на 9,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Это самые существенные темпы падения с начала учета показателя в 1970 году.