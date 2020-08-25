Из-за вируса закрыли бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в Раквере, Йыхви и Нарве

Департамент свяжется со всеми людьми, о которых известно, что они контактировали с сотрудниками департамента, он также тесно сотрудничает с Департаментом здоровья, чтобы помешать распространению вируса.

В связи с закрытием бюро на две последующие недели отменяются все экзамены по вождению и теории в Раквере, Нарве и Йыхви. Когда ситуация нормализуется, вместо отмененных экзаменов максимально быстро предложат новые беспошлинные сроки экзаменов, кандидатам в водители пришлют соответствующую информацию. Если за это время срок сдачи экзамена по теории истечет, новый экзамен сдавать не придется, а экзаменационный центр зарегистрирует кандидата на экзамены.

Заказанные документы департамент вышлет на дом по почте, а регистрационные знаки пришлют в пакомат.

Остальные бюро обслуживания департамента работают в обычном режиме. Проверки перед регистрацией проводятся по бронированию. Департамент просит по возможности отдавать предпочтение электронным услугам, заказывать документы по почте и заказывать доставку регистрационных знаков в пакомат.