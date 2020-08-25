Вне дома: 29 августа в Риге откроется самая большая зона общественного питания в Латвии

«Предложение Food Plaza будет привлекательным для сотрудников различных офисных центров на улице Мукусалас и станет местом для ежедневных обедов. Food Plaza также предлагает самое широкое разнообразие ужинов и праздничных обедов для семей в Пардаугаве», - рассказывает директор по управлению активами CBRE Baltics Ивета Приедите.

Сюда может приехать как большая семья, так и команда офисных работников. «Каждый может выбрать свой ресторан и еду, но обедать вместе за одним столом, поэтому споры по поводу того, в каком ресторане сегодня пообедать, отпадут», - говорит Приедите.

Food Plaza площадью 1500 квадратных метров предлагает широкий выбор блюд в девяти различных заведениях: вегетарианские блюда в Lassi, азиатская кухня в Asia Express, домашняя кухня в бистро Pipars, восточные кебабы в Kebabs Fix, фаст-фуд в Chicks & Chips, уличная еда в Street Food Points, узбекская традиционная кухня в My Plov, супы и коктейли в Tikai Karotes, а также мороженое высшего сорта Baskin Robbins. Реконструированная зона общественного питания находится на 2-м этаже торгового центра и является частью предложения ресторанов и кафе.

Посетителям торгового центра также будет доступна бесплатная питьевая вода, так как в зоне общественного питания установлена энергоэффективная и инновационная система подачи питьевой воды COOL TOUCH, где посетители смогут наполнить принесенную с собой бутылку питьевой водой.

Вся мебель в Food Plaza изготовлена в Прибалтике, и большая ее часть была собрана по специальному заказу. Дизайн интерьера разработан компанией Performa в сотрудничестве с архитектором Валериусом Старковскисом.

Заботясь о безопасности посетителей Food Plaza, в зоне общественного питания установлен эксклюзивный дизайнерский стенд для бесконтактной дезинфекции рук производства латвийской компании Disinfeq.

В субботу, 29 августа, с 12:00 до 15:30 посетителей торгового центра приглашают на церемонию открытия Food Plaza под названием «Rīga Plaza готовит лучше» («"Rīga Plaza gatavo labāk») с участием известных персон.

Запланированы специальные мероприятия для детей и семей, а также конкурсы с возможностью выиграть ценные призы от Rīga Plaza. Мероприятие будет вести певец и ведущий Роберто Мелони.

Галерея: Зона общественного питания Food Plaza