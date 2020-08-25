Вт, 25.08.2020
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Видео ⟩ Американский фигурист исполнил на тренировке запрещенный прыжковый элемент

Американский фигурист Натан Чен.

ФОТО: Rusty Jones/ZUMAPRESS.com

Американский фигурист Натан Чен на тренировке продемонстрировал своим болельщикам один из опаснейших прыжковых элементов катания, который запретили на официальных стартах еще в прошлом веке.

Двукратный чемпион мира исполнил сальто спиной назад, добавив его к четверному тулупу, передает NEWSru.

«Очевидно, я прорабатываю полезные элементы», - иронично подписал Чен пост в Instagram с соответствующим видео.

Сальто спиной назад было запрещено в фигурном катании около 50 лет назад. Спортсмены могут исполнять его на свой страх и риск только в различных коммерческих шоу. На соревнованиях он Чену точно не пригодится.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clearly I am training useful elements👍

Публикация от Nathan Chen (@nathanwchen)

Подписчики американского фигуриста оценили сложнейший элемент, оставив множество восторженных комментариев.

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