Галерея ⟩ Новая эра столичного общественного транспорта: газовые автобусы выходят на линию

«Появление новых автобусов, работающих на биометане, на улицах Таллинна является крупнейшим экологически чистым нововведением в столичном общественном транспорте за последние годы», - сказал Денис Бородич, председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), добавив, что наконец-то позади долгий период выбора подходящих для городской среды автобусов, которые уже сегодня можно наблюдать в порту Ноблесснера. Польская автобусная компания Solaris Bus & Coach выполнила свои обязательства, приблизив нас к целям, поставленным ЕС по использованию возобновляемых источников энергии.

По словам Бородича, наряду с экологически чистыми инновациями важно улучшить обслуживание пассажиров и популяризировать использование общественного транспорта, поскольку общественный транспорт является более безопасным, чистым и экономичным способом передвижения по городу. Сегодня в Таллинн прибыли 43 автобуса, работающие на биометане, а первые газовые автобусы, прошедшие тестовый запуск, выйдут на линию уже на этой неделе.

Из первых 100 автобусов на сжатом газе 60 являются стандартными автобусами Solaris Urbino 12 CNG на 80 пассажиров и 40 являются сочлененными автобусами Solaris Urbino 18 CNG, которые способны вместимостью до 150 пассажиров. Новые городские автобусы с низкой посадкой отличаются стильным внешним видом и надежной техникой», - сказал председатель правления TLT.

«Помимо того, что общественный транспорт станет более экологически чистым, внедрение автобусов на сжатом газе поможет сэкономить 30 процентов на топливных расходах, или почти два миллиона евро в год», - сказал председатель правления, добавив, что 350 газовых автобусов помогут снизить выброс CO2 в атмосферу на 25 тысяч тонн в год, что равносильно годовому выбросу углекислого газа 7000 легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Заправочные станции на основе биометана будут построены на территории автобусного парка на Кадака-теэ и Петербури-теэ партнерами Bioforce Infra OÜ, CNG Fuels LTD и ICP Solutions OÜ. Благодаря заправочным станциям новые автобусы, работающие на сжатом газе, будут снабжаться экологически чистым топливом в течение следующих десяти лет.

По словам Генри Ульяс, председателя правления Bioforce Infra OÜ, на двух терминалах можно заправлять до 400 газовых автобусов в день. «Терминалы имеют традиционное подключение для природного газа, а сжатый газ будет сжимается на месте. По оценкам, для заправки 350 газовых автобусов требуется около 15 миллионов Нм3 сжатого газа в год», - пояснил Уляс, добавив, что заправка на Петербургском шоссе будет построена в январе 2021 года и на Кадака в июле этого же года. До этого времени автобусы будут заправляться благодаря временным заправочным станциям.