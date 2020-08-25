Finnair планирует сократить тысячу сотрудников

Авиакомпания Finnair начинает переговоры по сокращению персонала, которые приведут к увольнению около тысячи человек. Кроме того, компания намерена увеличить число людей, отправленных в принудительный отпуск, а также провести некоторые структурные реформы, сообщает Yle.