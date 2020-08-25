Finnair планирует сократить тысячу сотрудников

Авиакомпания Finnair начинает переговоры по сокращению персонала, которые приведут к увольнению около тысячи человек. Кроме того, компания намерена увеличить число людей, отправленных в принудительный отпуск, а также провести некоторые структурные реформы, сообщает Yle.
В Финляндии переговоры затронут почти три тысячи (2800) человек. Все 6200 сотрудников Finnair в Финляндии были поочередно отправлены в вынужденный отпуск в течение весны и лета.
По оценке компании, принудительные отпуска продолжатся почти у всех сотрудников.
Ранее сообщалось, что из-за коронаограничений Finnair ежедневно терпит убытки в два миллиона евро.