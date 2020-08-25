Вт, 25.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас

Finnair планирует сократить тысячу сотрудников

Finnair

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Авиакомпания Finnair начинает переговоры по сокращению персонала, которые приведут к увольнению около тысячи человек. Кроме того, компания намерена увеличить число людей, отправленных в принудительный отпуск, а также провести некоторые структурные реформы, сообщает Yle.

В Финляндии переговоры затронут почти три тысячи (2800) человек. Все 6200 сотрудников Finnair в Финляндии были поочередно отправлены в вынужденный отпуск в течение весны и лета.

По оценке компании, принудительные отпуска продолжатся почти у всех сотрудников.

Ранее сообщалось, что из-за коронаограничений Finnair ежедневно терпит убытки в два миллиона евро.

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