Тенниски от Calvin Klein прослужили месяц. Хозяйку обвинили в излишней чистоплотности

«Обладательницей теннисок Calvin Klein, купленных в магазине Denim Dream, я стала в середине июня. За месяц надела их пару-тройку раз – то погода не позволяла, то к стилю не подходили. Но они белые, поэтому после той пары раз, когда я их все же надела, я их почистила. И третий поход в город в теннисках Calvin Klein завершился тем, что одна тенниска скукожилась в пятке, вылезли нитки и разошелся шов», - рассказала наша читательница Анна.

При близком рассмотрении выяснилось, что пятка фирменных теннисок убита насмерть: «Меня удивили сразу две вещи – во-первых, то, что разошелся шов, а, во-вторых, то, что пятка была усилена… картоном. Calvin Klein и картонка для усиления пятки в моей голове не укладываются».

Естественно, Анна первым делом обратилась в магазин, но к решению вопроса это не привело: «Через какое-то время они сообщили, что отправили тенниски на экспертизу, которую сделала их же собственная мастерская. Причиной выхода теннисок из строя стала, по их словам, я сама. Оказывается, меня предупредили, что белые тенниски нельзя стирать, кроме того, они не терпят соприкосновения с водой. Ничего такого мне никто не говорил».

Этот ответ Denim Dream Анна предоставила и нам. В нем действительно сказано: «Поскольку от обуви чувствуется запах чистящего средства, мы можем сделать вывод, что за изделием ухаживали ненадлежащим образом. В результате этого задник обуви, изготовленный из картона, испортился, а обувь, по вашим словам, пришла в негодность. При уходе за обувью клиент обязан убедиться в корректности способа ухода и исходить из инструкции. Обувь нельзя стирать в машинке, а мойка водой вообще запрещена».

Далее Анна обратилась в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, из которого пришел такой ответ: «Поясняем, что Комиссия по рассмотрению потребительских споров может вынести решение только на основании представленных письменных доказательств. В данном случае нет доказательств того, какую информацию предоставил вам продавец при продаже изделия.