Тенниски от Calvin Klein прослужили месяц. Хозяйку обвинили в излишней чистоплотности

Отправляясь в магазин с хорошей репутацией и приобретая товар известной марки, человек рассчитывает на то, что потраченные деньги окупятся долгим и приятным использованием вещи.
«Обладательницей теннисок Calvin Klein, купленных в магазине Denim Dream, я стала в середине июня. За месяц надела их пару-тройку раз – то погода не позволяла, то к стилю не подходили. Но они белые, поэтому после той пары раз, когда я их все же надела, я их почистила. И третий поход в город в теннисках Calvin Klein завершился тем, что одна тенниска скукожилась в пятке, вылезли нитки и разошелся шов», - рассказала наша читательница Анна.
При близком рассмотрении выяснилось, что пятка фирменных теннисок убита насмерть: «Меня удивили сразу две вещи – во-первых, то, что разошелся шов, а, во-вторых, то, что пятка была усилена… картоном. Calvin Klein и картонка для усиления пятки в моей голове не укладываются».
Естественно, Анна первым делом обратилась в магазин, но к решению вопроса это не привело: «Через какое-то время они сообщили, что отправили тенниски на экспертизу, которую сделала их же собственная мастерская. Причиной выхода теннисок из строя стала, по их словам, я сама. Оказывается, меня предупредили, что белые тенниски нельзя стирать, кроме того, они не терпят соприкосновения с водой. Ничего такого мне никто не говорил».
Этот ответ Denim Dream Анна предоставила и нам. В нем действительно сказано: «Поскольку от обуви чувствуется запах чистящего средства, мы можем сделать вывод, что за изделием ухаживали ненадлежащим образом. В результате этого задник обуви, изготовленный из картона, испортился, а обувь, по вашим словам, пришла в негодность. При уходе за обувью клиент обязан убедиться в корректности способа ухода и исходить из инструкции. Обувь нельзя стирать в машинке, а мойка водой вообще запрещена».
Далее Анна обратилась в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, из которого пришел такой ответ: «Поясняем, что Комиссия по рассмотрению потребительских споров может вынести решение только на основании представленных письменных доказательств. В данном случае нет доказательств того, какую информацию предоставил вам продавец при продаже изделия.
Продавец доказал, что недостаток изделия возник из-за использования неправильных средств для ухода (например, воды). Ответных доказательств производственного брака или использования правильных средств по уходу к заявлению приложено не было. При желании вы можете продолжить спор, для этого вам нужно показать обувь специалисту (эксперту, сапожнику и так далее). В случае если специалист оценит, что недостаток возник по иным причинам (например, из-за производственного брака – использования неподходящего материала и так далее), и выдаст по этому поводу письменную обоснованную оценку, что ваше требование доказано. Связанные с экспертной оценкой расходы вы можете добавить к требованию в письменном виде (счет, платежное поручение)». Без справки от эксперта, которого Анна должна была найти сама, защитники потребителей оценили спор бесперспективным.
Анна не отрицает, что магазин со своей стороны пытался как-то задобрить постоянную клиентку: «За тенниски, которые стоили больше 100 евро, они предложили подарочную карточку в 30 евро. Согласитесь неравноценный обмен, тем более что Denim Dream я до сих пор доверяла и была готова платить серьезные деньги за брендовые вещи».
После изучения переписки Анны с магазином у нас возникло всего три вопроса. Первый: неужели Сalvin Klein использует в своей обуви для укрепления пятки картонку? Странно для такого бренда, поскольку такое можно ждать от китайского ширпотреба, но никак не от товара известного и уважаемого производителя – малейшее сдавливание пятки, и она больше никогда не примет изначальный вид. Второй: подходит ли данная обувь для Эстонии? Если тенниски ни в коем случае не должны соприкасаться с водой, то как их носить в наших погодных условиях, когда попасть под дождь и промочить ноги можно в любой момент. И третий: это точно оригинальная вещь или речь идет о подделке? Если последнее, остается лишь один вопрос – почему так дорого?
На наши вопросы ответила региональный управляющий предприятия Põldma Kaubanduse AS, которому принадлежат магазины Denim Dream, Пирет Ыунап. И первое, что она поспешила сообщить: «Поскольку мы являемся официальным поставщиком бренда, можем со своей стороны заверить вас, что речь идет об оригинальном изделии».
По словам Ыунап, что руководитель по закупкам товара Calvin Klein в Эстонии заверил ее, что данную обувь можно использовать в Эстонии, но для ухода за ней нужно применять только сухую чистку: «Что касается материала изделия, мы свяжемся с представителями бренда, чтобы получить более детальную информацию о составе использованных в обуви материалов».
Что же делать Анне? «Поскольку мы хотим, чтобы наши клиенты на все вопросы и огорчения получали профессиональное решение, при желании клиента мы готовы заказать экспертизу за пределами своего предприятия. Для этого мы еще раз свяжемся с клиентом, чтобы уточнить, как клиент хочет решить эту проблему».
На момент публикации этого материала с Анной еще никто не связался.