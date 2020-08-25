Вт, 25.08.2020
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Федор Емельяненко может завершить карьеру боем в Москве

Федор Емельяненко.

ФОТО: Nam Y. Huh / AP

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может завершить карьеру поединком в Москве на турнире организации Bellator. Об этом рассказал президент промоушена Скотт Кокер.

«Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве», — сообщил Кокер.

Ранее сообщалось, что следующий бой Емельяненко может провести в конце 2020 года, его соперником может стать бразилец Фабрисиу Вердум.

43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, еще один бой признали несостоявшимся.

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