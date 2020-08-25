Федор Емельяненко может завершить карьеру боем в Москве

Ранее сообщалось, что следующий бой Емельяненко может провести в конце 2020 года, его соперником может стать бразилец Фабрисиу Вердум.

43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, еще один бой признали несостоявшимся.