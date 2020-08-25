Керсти Кальюлайд не собирается раскачивать лодку

По словам Касеметса, Кальюлайд уже сейчас является всемирно известным политиком, который чувствует себя как дома в самых больших глобальных вопросах, таких как проблемы климата и цифровое развитие.

Возможность изменить направление

"Кальюлайд могла бы привнести свежесть в эту организацию. Как человек, который работал там еще пять лет назад, я могу сказать, что ОЭСР сегодня по-прежнему является очень современной организацией , но нынешний генеральный секретарь (Хосе Анхель Гурриа, возглавлявший ОЭСР с 2006 года) уже провел на своем посту три срока, поэтому новый лидер может привнести новый подход и современное видение", - считает Касеметс.

По его словам, утверждения о том, что должность генерального секретаря ОЭСР по своей сути является административной, должностью, на которой сложно реализовать свое видение, не соответствуют действительности. "Там есть много возможностей указать направление и проложить путь. Каждый генеральный секретарь привнес в ОЭСР новый подход. Кстати, ОЭСР также является секретариатом G20 и G7 и работает с этими важными форматами. Это также придает организации потенциал и влияние».

Оценка "четыре"

Говоря об истекающем через год сроке полномочий Кальюлайд, Юри Адамс заявил, что, хотя Кальюлайд допускала небольшие ошибки, она их не повторяла. «Так что я бы поставил за ее должностной срок не пять с плюсом, а крепкую четверку», - сказал Адамс.

«Все ошибки были связаны с тем, что она необычно молода для этой должности. Эта должность не предусмотрена для столь молодых».

Одной из ошибок, на которую указал Адамс, было произнесеннное в начале срока заявление Кальюлайд о том, что она не ходит в церковь. «Пока в обществе есть значительная доля религиозных людей, для которых церковь очень важна, я не думаю, что какой-либо высокопоставленный правительственный чиновник имеет право говорить, что он находится не там, где граждане».