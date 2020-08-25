Керсти Кальюлайд не собирается раскачивать лодку

Поступившая на прошлой неделе в СМИ информация о согласии президента Эстонии Керсти Кальюлайд баллотироваться на пост главы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вызвала противоречивые чувства у тех, кто знаком с принципами президентского института, пишет Postimees.
Хотя должность генерального секретаря ОЭСР освободится летом 2021 года, а этап выставления кандидатур начнется в сентябре, представитель канцелярии президента республики Таави Линнамяэ подтвердил, что досрочный уход Кальюлайд с президентской должности вне всяких сомнений исключен.
Заодно Линнамяэ приглушил вопросы о начале возможного конфликта интересов, который, по крайней мере, теоретически, мог быть связан с просьбой Кальюлайд о поддержке Эстонии со стороны зарубежных стран.
«Наши высокопоставленные дипломаты, в том числе президент, премьер-министр и другие послы, постоянно работают над тем, чтобы представители Эстонии могли работать в разных местах. Недавно, например, Эстония обрела представителя в Агентстве по атомной энергии; представители Эстонии возглавляют миссии Евросоюза и так далее. Это работа, которую представители государства делают очень часто, - сказал Линнамяэ. - На таких высоких должностях ведутся постоянные межгосударственные дискуссии о том, кто куда подходит, кто кого и где поддерживает и так далее».
Несмотря на все это, критика продолжила звучать, указывая на то, что подача заявки на другой пост посреди срока своих полномочий может означать, что взоры Кальюлайд уже обращены куда-то еще. Арнольд Рюйтель (EKRE), занимавший пост президента в 2001–2006 годах, подписался бы под этой критикуой.
«У моряков вседа было правлоправило: если корабль придется бросить, капитан уходит последним, - сказал Рюйтель. - На мой взгляд, пост президента государства предполагает подобное поведение. Однако с другой стороны, если предположить, что за последние 29 лет наша страна стала настолько сильной, что преждевременная смена капитана не сотрясает почву, то это другое дело».
Адамс понимает Кальюлайд
По словам Юри Адамса, одного из авторов действующей Конституции и, следовательно, одного из формирователей принципов института президента, такое право Кальюлайд дает ее молодость.
«Как правило, такие посты, как президент Эстонии, занимают люди в возрасте до выхода на пенсию. В этом смысле Кальюлайд - нетипичный президент. Она стала президентом в очень молодом возрасте, и у нее впереди много лет. Так что мысль о том, что у нее может быть еще несколько полноценных международных рабочих мест, совершенно разумна и нормальна".
Как относиться к сомнениям относительно сохранения у Кальюлайд фокуса на ннешней работе? "При выдвижении кандидатур такого типа не бывает такого, чтобы возникла какая-то идея, мол, текущая деятельность мне надоела, и теперь я собираюсь искать новую работу, - сказал Адамс. - Найти человека, который возглавит такую большую организацию, - нелегкая задача. Руководства государств-членов занимаются этим за годы вперед".
Адамс добавил, что Эстония - довольно маленькая страна, и если президент Эстонии получит такую должность по истечении своего срока, это будет только похвально.
ОЭСР - это организация экономического сотрудничества, что означает установление международных стандартов и обмен информацией по различным экономическим и политическим вопросам. Кейт Касеметс, который работал в Директорате территориального развития и управления ОЭСР в 2012-2015 годах, объяснил, что наиболее важными областями являются международное налогообложение (например, обсуждаемый в настоящее время цифровой налог), а также экологическая политика и образование. «Все эстонцы знают и гордятся исследованием PISA, которое измеряет эффективность систем образования», - сказал Касеметс.
По словам Касеметса, Кальюлайд уже сейчас является всемирно известным политиком, который чувствует себя как дома в самых больших глобальных вопросах, таких как проблемы климата и цифровое развитие.
Возможность изменить направление
"Кальюлайд могла бы привнести свежесть в эту организацию. Как человек, который работал там еще пять лет назад, я могу сказать, что ОЭСР сегодня по-прежнему является очень современной организацией , но нынешний генеральный секретарь (Хосе Анхель Гурриа, возглавлявший ОЭСР с 2006 года) уже провел на своем посту три срока, поэтому новый лидер может привнести новый подход и современное видение", - считает Касеметс.
По его словам, утверждения о том, что должность генерального секретаря ОЭСР по своей сути является административной, должностью, на которой сложно реализовать свое видение, не соответствуют действительности. "Там есть много возможностей указать направление и проложить путь. Каждый генеральный секретарь привнес в ОЭСР новый подход. Кстати, ОЭСР также является секретариатом G20 и G7 и работает с этими важными форматами. Это также придает организации потенциал и влияние».
Оценка "четыре"
Говоря об истекающем через год сроке полномочий Кальюлайд, Юри Адамс заявил, что, хотя Кальюлайд допускала небольшие ошибки, она их не повторяла. «Так что я бы поставил за ее должностной срок не пять с плюсом, а крепкую четверку», - сказал Адамс.
«Все ошибки были связаны с тем, что она необычно молода для этой должности. Эта должность не предусмотрена для столь молодых».
Одной из ошибок, на которую указал Адамс, было произнесеннное в начале срока заявление Кальюлайд о том, что она не ходит в церковь. «Пока в обществе есть значительная доля религиозных людей, для которых церковь очень важна, я не думаю, что какой-либо высокопоставленный правительственный чиновник имеет право говорить, что он находится не там, где граждане».
Потребность в переменах
По словам Адамса, сделанный в Конституационной ассамблее выбор в пользу президента с малой властью был успешным и с каждым годом становился все более и более оправданным, но одна из ошибок Конституции - это система президентских выборов. Это подтвердили выборы 2016 года, на которых Кальюлайд была утверждена на посту президента в качестве чрезвычайного решения.
«Самая большая проблема в том, что выборы проходят поочередно в двух разных местах - в Рийгикогу и в электорате. Это нехорошо. Они должны быть или там или там. Вместо результата силы, заинтересованные в результатах, сосредотачиваются на том, чтобы затянуть избирательный процесс в объем, который кажется более благоприятным для их интересов», - сказал Адамс.