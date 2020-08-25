Картина дня: коронавирусная вспышка в Ида-Вирумаа, тенниски раздора и помощь международному бизнесу быстрых кредитов

Из-за вируса закрыли бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в Раквере, Йыхви и Нарве

Департамент шоссейных дорог закрыл бюро обслуживания в Раквере, Йыхви и Нарве из-за положительных результатов тестов на COVID-19 среди сотрудников. Читать далее...

12 полицейских в Йыхви отправлены на карантин

После того, как коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников Департамента шоссейных дорог, которые работали в Йыхви, Раквере и Нарве, тесты сделали также двое йыхвиских полицейских, которые контактировали с заболевшими. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 19 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1186 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 19 проб дали положительный результат. Читать далее...

Тенниски от Calvin Klein прослужили месяц. Хозяйку обвинили в излишней чистоплотности

Отправляясь в магазин с хорошей репутацией и приобретая товар известной марки, человек рассчитывает на то, что потраченные деньги окупятся долгим и приятным использованием вещи. Читать далее...

Эстония помогла деньгами из коронавирусного бюджета международному бизнесу быстрых кредитов

Полмиллиона евро – это слезы по сравнению с тем, что коронакризисная кубышка Kred­Ex составляет полтора миллиарда. И все же выданный работающему в сфере быстрых кредитов предприятию Fiizy OÜ кредит оборотного капитала является одним из крупнейших чрезвычайных займов, которые KredEx в последние месяцы распределял. Читать далее...

Построенный на многомиллионные европособия порт годами стоит непригодным к эксплуатации

Часто в случае объектов, построенных за счет европособий, говорят о том, какую выгоду от них получают целые сообщества. Однако порой случается, что созданное при финансовой поддержке ЕС оказывается столь же полезным, как гавань посреди песчаной пустыни. Читать далее...

Танель Кийк: Финляндия не станет делать для нас исключений

Министр социальных дел Танель Кийк заявил в прямом эфире Postimees, что официальный Хельсинки не хочет ограничивать передвижение между Эстонией и Финляндией, но, очевидно, не станет вводить для нас особые правила. Читать далее...

Галерея 〉 Жизнь стала невыносимой: квартиросъемщик организовал протест перед горуправой

В то время, когда Раквереская горуправа отправилась на собрание соцотдела, Айво разбил перед зданием горуправы палатку, чтобы выразить протест против ставшей невыносимой жизни. Читать далее...

Сын прожившей неделю в лесу Евгении: мама — сильная женщина, пережившая войну

В волости Куусалу в лесу у деревни Лийапекси неподалеку от Петербурского шоссе, 86-летняя жительница Ласнамяэ Евгения собирала ягоды и заблудилась. Она прошла настоящий курс выживания: восемь дней питалась только ягодами и пила росу. Читать далее...

Керсти Кальюлайд не собирается раскачивать лодку

Поступившая на прошлой неделе в СМИ информация о согласии президента Эстонии Керсти Кальюлайд баллотироваться на пост главы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вызвала противоречивые чувства у тех, кто знаком с принципами президентского института. Читать далее...