Картина дня: коронавирусная вспышка в Ида-Вирумаа, тенниски раздора и помощь международному бизнесу быстрых кредитов

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 августа.
Из-за вируса закрыли бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в Раквере, Йыхви и Нарве
Департамент шоссейных дорог закрыл бюро обслуживания в Раквере, Йыхви и Нарве из-за положительных результатов тестов на COVID-19 среди сотрудников. Читать далее...
12 полицейских в Йыхви отправлены на карантин
После того, как коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников Департамента шоссейных дорог, которые работали в Йыхви, Раквере и Нарве, тесты сделали также двое йыхвиских полицейских, которые контактировали с заболевшими. Читать далее...
Коронавирус выявлен у 19 жителей Эстонии
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1186 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 19 проб дали положительный результат. Читать далее...
Тенниски от Calvin Klein прослужили месяц. Хозяйку обвинили в излишней чистоплотности
Отправляясь в магазин с хорошей репутацией и приобретая товар известной марки, человек рассчитывает на то, что потраченные деньги окупятся долгим и приятным использованием вещи. Читать далее...
Эстония помогла деньгами из коронавирусного бюджета международному бизнесу быстрых кредитов
Полмиллиона евро – это слезы по сравнению с тем, что коронакризисная кубышка KredEx составляет полтора миллиарда. И все же выданный работающему в сфере быстрых кредитов предприятию Fiizy OÜ кредит оборотного капитала является одним из крупнейших чрезвычайных займов, которые KredEx в последние месяцы распределял. Читать далее...
Построенный на многомиллионные европособия порт годами стоит непригодным к эксплуатации
Часто в случае объектов, построенных за счет европособий, говорят о том, какую выгоду от них получают целые сообщества. Однако порой случается, что созданное при финансовой поддержке ЕС оказывается столь же полезным, как гавань посреди песчаной пустыни. Читать далее...
Танель Кийк: Финляндия не станет делать для нас исключений
Министр социальных дел Танель Кийк заявил в прямом эфире Postimees, что официальный Хельсинки не хочет ограничивать передвижение между Эстонией и Финляндией, но, очевидно, не станет вводить для нас особые правила. Читать далее...
Галерея 〉 Жизнь стала невыносимой: квартиросъемщик организовал протест перед горуправой
В то время, когда Раквереская горуправа отправилась на собрание соцотдела, Айво разбил перед зданием горуправы палатку, чтобы выразить протест против ставшей невыносимой жизни. Читать далее...
Сын прожившей неделю в лесу Евгении: мама — сильная женщина, пережившая войну
В волости Куусалу в лесу у деревни Лийапекси неподалеку от Петербурского шоссе, 86-летняя жительница Ласнамяэ Евгения собирала ягоды и заблудилась. Она прошла настоящий курс выживания: восемь дней питалась только ягодами и пила росу. Читать далее...
Керсти Кальюлайд не собирается раскачивать лодку
Поступившая на прошлой неделе в СМИ информация о согласии президента Эстонии Керсти Кальюлайд баллотироваться на пост главы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вызвала противоречивые чувства у тех, кто знаком с принципами президентского института. Читать далее...
Средняя пенсия выросла почти на 11 процентов
Во втором квартале этого года средняя пенсия выросла за год на 10,6 процента до 518,3 евро. Читать далее...
В Таллинне на Маарьямяги предложили установить скульптуру Девы Марии
Архиепископ-эмеритус Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Андрес Пыдер считает, что новое значение вызвавшему споры в обществе столичному мемориалу Маарьямяги могла бы придать скульптура Девы Марии. Читать далее...
Неопределенная ситуация: что делать родителям ребенка, отправленного на карантин?
Профсоюзы хотят знать, как будет выглядеть самоизоляция, когда один ребенок заболеет в детском саду или школе, а других детей отправят домой на карантин. Следует ли в этом случае помещать на карантин родителей всей группы или всего класса?
Экономика Эстонии выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось
Мировая экономика демонстрирует признаки восстановления после разрушительного второго квартала, но в этом году не будет быстрого восстановления роста, поскольку риск распространения вируса остается высоким. Многие предприятия страдают от слабого спроса, а домохозяйства не уверены в будущем рынка труда. Этого достаточно, чтобы ограничить быстрое восстановление, несмотря на то, что самая глубокая точка кризиса уже пройдена, отмечает Swedbank в своем экономическом анализе. Читать далее...
Никто не вмешался: 11-летнего ребенка избили на глазах у людей
Поскольку в Раквереском скейт-парке прошлым летом произошло много инцидентов, обслуживающий его спортцентр в начале этого лета установил три камеры видеонаблюдения. Но, к сожалению, по данным спортцентра, в поле зрения полиции попало только произошедшее на позапрошлой неделе избиение 11-летнего мальчика. Читать далее...
Тихановская: белорусский народ уже не отступится и не сдастся
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не имеют геополитического подтекста. "Революция в Белоруссии не геополитическая - она не является ни пророссийской, ни антироссийской, ни проевропейской, ни антиевропейской", - сказала она, выступая по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам Европарламента во вторник, 25 августа. Читать далее...
Finnair планирует сократить тысячу сотрудников
Авиакомпания Finnair начинает переговоры по сокращению персонала, которые приведут к увольнению около тысячи человек. Кроме того, компания намерена увеличить число людей, отправленных в принудительный отпуск, а также провести некоторые структурные реформы. Читать далее...