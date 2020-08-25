Черчесов объявил состав сборной России по футболу на первые матчи в 2020 году

Как сообщает NEWSru со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС), всего в списке значится 26 футболистов. Среди них два дебютанта - полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой и форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - «Локомотив» Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Динамо» Москва), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Первый матч российская сборная проведет 3 сентября против сербов на «ВТБ-Арене» в Москве. Во втором матче на выезде команда Черчесова сыграет на «Пушкаш-Арене» в Будапеште со сборной Венгрии 6 сентября.

Матч против сборной Сербии станет первым для российской команды в 2020 году.