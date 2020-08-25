Убийство в Ласнамяэ: полиция задержала одного из подозреваемых, двое находятся в розыске

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, один из разыскиваемых — Максим Васильев — задержан.

Сейчас продолжают разыскивать 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко. Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении этих лиц, и тех, кто видел их после вчерашнего утра, сообщить об этом по номерам 112 или 51 79 643 или по э-почте pohja.isikuvihje@politsei.ee.

В субботу, 22 августа, утром, чуть после 8 часов, полиция получила вызов о драке на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми. Конфликт получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина получил тяжкие повреждения, его доставили в больницу, где он позже скончался.

В ходе драки пострадали еще двое человек, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице их направили на домашнее лечение.

По прибытии полиции трое мужчин покинули место происшествия, но в совершении преступления есть основания подозревать Максима, Романa и Илью. Эти мужчины являются постоянными жителями Эстонии и ранее они неоднократно наказывались в уголовном порядке.

Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство по статье "убийство".

Один разыскиваемый уже сидел за убийство

В 2014 году Харьюский уезный суд приговорил к семи с половиной годам тюрьмы Романа Глуховченко, который летом 2013 года в Маарду во время ссоры в баре тяжело ранил ножом своего друга и убил другого мужчину, пишет Postimees.

Суд тогда приговорил Романа Глуховченко к семи годам и шести месяца тюремного заключения. Он должен был оказаться на свободе 27 ноября 2020 года, но в итоге вышел из тюрьмы досрочно 25 июля 2018 года. Прокуратура и Вируская тюрьма не поддержали его освобождение, отметив, что заключенный опасен и вероятность совершения им нового преступления велика.

Но в 2018 году судья Ану Аммер настояла на том, что Глуховченко может быть освобожден из тюрьмы условно-досрочно под электронное наблюдение и контроль за поведением. Суд посчитал, что заключенному можно дать возможность показать, что он способен вести законопослушный образ жизни на свободе и выполнять возложенные на него обязанности. Основным условием досрочного освобождения осужденного было его законопослушное поведение. «Это должно быть продемонстрировано поведением человека во время отбывания наказания. Поведение Романа Глуховченко в тюрьме было законопослушным, дисциплинарных взысканий он не имеет», - отметил суд в своей аргументации.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 3 августа 2013 года в 4.30 в баре в Маарду на улице Кеэмикуте Роман напал на Андрея 1983 года рождения.

Роман ударил Андрея кулаком в лицо, конфликт продолжился вне бара. На улице Роман избивал Андрея руками и ногами, и также несколько раз ранил его ножом в грудь. Андрей получил не менее трех опасных для жизни ножевых ранений и скончался в машине скорой помощи.