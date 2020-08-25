Выбор за вами: каким может стать новый забор для вашей дачи

Невысоким заборчиком хорошо выделять на участке аллеи и дорожки. Те из них, что ведут к дому и основным строениям, можно дополнительно снабдить подсветкой. Однотипные ограждения позволят объединить в единое целое, например, все разбитые на участке цветники. Таким способом вы подчеркнете стильность обстановки и придадите участку завершенный вид.

Высоту декоративных ограждений определяют в соответствии с их предназначением. Если это забор, ограничивающий территорию, то его высота может составлять и полтора метра, а вот отделить цветник от тропинки можно и 40-сантиметровой конструкцией.

Озадачившись созданием декоративных заборов, многие теряются, на каком именно материале остановить свой выбор. Тут все будет зависеть от ваших творческих способностей, умения видеть в сырье будущую конструкцию и готовности тратить на это деньги.

В ход могут пойти:

- доски,

- прутья,

- камни,

- кирпичи,

- пластик,

- металл.