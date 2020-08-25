В Латвии период самоизоляции из-за COVID-19 сокращен вдвое

Основываясь на доступной в настоящее время информации о течении COVID-19 и опыте других стран, принято решение, что впредь, если у человека нет симптомов COVID-19, по решению врача он может прервать самоизоляцию на седьмой день, сообщила представитель Министерства здравоохранения Латвии Анна Страпцане.

С другой стороны, если у человека появляются признаки заболевания, решение о прекращении самоизоляции можно будет принимать начиная с четырнадцатого дня, если с момента исчезновения симптомов прошло не менее трех дней. В этих случаях окончательное решение принимает врач, и пациенту выдается подтверждение, что строгая изоляция может быть прекращена.