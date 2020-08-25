В Великобритании начались испытания лекарства от коронавируса

В испытаниях препарата примут участие около 50 волонтеров в Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. Некоторые из них уже получили дозу нового лекарства.

Издание отмечает, что в ходе тестирования эксперты обратят особое внимание на эффективность и реакцию организма на препарат.

По данным AstraZeneca, которая также занимается разработкой вакцины против коронавируса совместно с учеными Оксфордского университета, препарат под рабочим названием AZD7442 представляет собой комбинацию двух антител, произведенных идентичными иммунными клетками.

"Эти испытания являются важным этапом работы в разработки нашей комбинации идентичных антител с целью профилактики или лечения COVID-19", - цитирует издание слова вице-президента биофармацевтического исследования компании Мене Пангалоса.

Он пояснил, что такая комбинация антител вкупе с запатентованной технологией продления периода полураспада антител к коронавирусу может повысить эффективность и длительность использования препарата, а также сократить шансы устойчивости вируса.