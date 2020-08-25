Видео и фото ⟩ Поезд Elron мчался по маршруту Таллинн-Вильянди со скоростью 140 км/ч

«Основная цель испытания - получить реальную информацию о том, как поезд при движении на более высокой скорости ведет себя в инфраструктуре Edelaraudtee, чтобы это было максимально безопасным для пассажиров, и выяснить, как это повлияет на график движения в будущем», - пояснил член правления Edelaraudtee Райн Кааръяс.

«После тест-драйва получим хорошие вводные, которые будут учтены при будущих ремонтных работах», - добавил Райн Кааръяс.

Председатель правления Elron Мерике Сакс довольна сделанными в железную дорогу инвестициями: «Пассажиры любят ездить на поездах и предпочитают их, прежде всего, из-за удобства и экономии времени. При повышении ограничения скорости мы сможем в будущем предлагать им еще более быстрое прибытие в пункт назначения».