Пострадали два пассажира не добравшегося до острова Рухну катамарана

"Вчера утром (24 августа – прим. ред .) фирма, обслуживающая главный двигатель, занималась ремонтом, и казалось, что все в порядке. Когда судно отправилось в путь, двигатель остановился, пришлось вернуться", – рассказал ERR руководитель компании Kihnu Veeteed Андрес Лаасма.

По его словам, погода поездке не препятствовала, но в пути один пассажир сломал ногу, а другой ногу растянул.