Вт, 25.08.2020
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  • Пострадали два пассажира не добравшегося до острова Рухну катамарана

Пострадали два пассажира не добравшегося до острова Рухну катамарана

Катамаран Runö.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В понедельник сломался следовавший из Пярнуского порта на остров Рухну катамаран Rüno. Судно было вынуждено вернуться, и на обратном пути из-за сильной качки пострадали два пассажира, передает Rus.ERR.

"Вчера утром (24 августа – прим. ред.) фирма, обслуживающая главный двигатель, занималась ремонтом, и казалось, что все в порядке. Когда судно отправилось в путь, двигатель остановился, пришлось вернуться", – рассказал ERR руководитель компании Kihnu Veeteed Андрес Лаасма.

По его словам, погода поездке не препятствовала, но в пути один пассажир сломал ногу, а другой ногу растянул.

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