Вт, 25.08.2020
Мы никогда не согласимся со сносом мемориала на Маарьямяги. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Жители Эстонии недоумевают: почему посылки AliExpress застревают в Латвии?
1

Жители Эстонии недоумевают: почему посылки AliExpress застревают в Латвии?

Посылки из Китая. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В соцсетях в последнее время часто жалуются, что заказанные в AliExpress посылки приходят по какой-то причине в латвийский сортировочный центр и застревают там.

Руководитель отдела международных услуг почтового предприятия Omniva Марита Мяги рассказала порталу Geenius, что только часть посылок AliExpress прибывает в Эстонию прямым транспортом, остальные посылки попадают сюда через различных посредников.

В случае таких посылок в качестве способа доставки выбирают Cainiao Super Economy - бесплатную или очень недорогую транспортную услугу, с помощью которой посылки прибывают через почту Латвии или другого международного посредника.

«Это довольно медленный и неотслеживаемый способ доставки, поэтому обычно нет информации о фактическом точном местонахождении посылок и ожидаемых сроках доставки», - сказала Мяги.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ