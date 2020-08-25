Жители Эстонии недоумевают: почему посылки AliExpress застревают в Латвии?

В соцсетях в последнее время часто жалуются, что заказанные в AliExpress посылки приходят по какой-то причине в латвийский сортировочный центр и застревают там.
Руководитель отдела международных услуг почтового предприятия Omniva Марита Мяги рассказала порталу Geenius, что только часть посылок AliExpress прибывает в Эстонию прямым транспортом, остальные посылки попадают сюда через различных посредников.
В случае таких посылок в качестве способа доставки выбирают Cainiao Super Economy - бесплатную или очень недорогую транспортную услугу, с помощью которой посылки прибывают через почту Латвии или другого международного посредника.
«Это довольно медленный и неотслеживаемый способ доставки, поэтому обычно нет информации о фактическом точном местонахождении посылок и ожидаемых сроках доставки», - сказала Мяги.